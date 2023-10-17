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檢廉昨二度約談基泰員工 議員今再爆大直街仍繼續下陷

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「基泰大直」損鄰案，台北市議員陳怡君今再爆料，大直街仍繼續下陷，約7公分。圖／議員陳怡君提供
「基泰大直」損鄰案，台北市議員陳怡君今再爆料，大直街仍繼續下陷，約7公分。圖／議員陳怡君提供

檢廉偵辦基泰建設北市建案「基泰大直」損鄰案，昨天展開第二波約談，了解基泰明知觀測報告超過警戒值，卻未採取停工改善等行動的過程。台北市議員陳怡君今再爆料，大直街仍繼續下陷，約7公分，且鄰房住戶苦等監測及房屋安全鑑定報告，住戶處於恐慌的狀態，如果基泰修不好，兩邊工地又繼續施工，誰來為居民捍衛權益？

基泰建設造成大直街民宅塌陷，雖然5棟危樓已經拆除，但對面雙號，有住戶在周日聽到家中房子有撕裂聲及碎石掉落的聲音，門外溝壁也有破裂下陷的情形，經現場會勘後，確認有累積下陷約7公分的狀況，基泰不只造成重災戶無家可歸，也讓鄰房住得不安穩。

陳怡君說，因為雙號有下陷狀況、溝壁也破損嚴重，陳怡君呼籲建管處應找出解決方式，如何釐清責任歸屬？基泰現在還在修鄰房，有些鄰房還是有持續滲水及裂縫加大的狀況，如果基泰修不好，兩邊工地又繼續施工，誰來為居民捍衛權益？

對於大直街仍繼續下陷，結構技師現場判定無立即性危險，該狀況為因地面下無地基，加上對面單號拆危樓，研判造成「地下土壤遭擾動」，所以導致下陷。陳怡君說，雖判定暫無立即性危險，建管處也多設點觀察。

大直 基泰建設 北市

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