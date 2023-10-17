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擴大敬老卡使用國道客運 北市府最快下個月邀業者洽談

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民政委員會上午請北市府社會局赴議會工作報告。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會上午請北市府社會局赴議會工作報告。記者楊正海／攝影

北市敬老卡持卡數48萬張，對於敬老卡尚未開放使用於國道客運，台北市議員林延鳳上午在議會民政委員會質詢指出，108年柯市府稱國道客運業者沒有意願參與，但其實統聯、三重、國光、大都會等4家有意願，願意研議，希望由市府支應設備與程式修改費用，卻被當成少數意見而忽視。對此，社會局承諾最快11月會重新邀集業者開會洽談。

林延鳳表示，根據客運業者統計，國道客運110年敬老票加上愛心票共有369萬5985張，占全部票種2成2。其中國光客運今年1到8月，行經或抵達北市全路線中，敬老愛心票就賣了126萬1809張，可見老人家搭乘國道客運，特別是經濟上並不寬裕的長者，有搭乘需求，但社會局卻充耳不聞。

林延鳳說，柯市府說國道客運沒有意願參與，但實情是當時社會局用公文要求國道客運業者「7天內回覆」，還稱逾期未回覆視同無意願，僅發公文草草了事，把業者們當「細漢」難怪28家業者中有24家未回覆，到了蔣市府，社會局現仍延續柯市府時期的取巧心態。

另外，敬老卡點數「跨月累計」的議員提案，今年在5月3日二讀通過，林延鳳說，社會局卻到現在仍用各種藉口推諉塞責「不想做」，反觀蔣萬安推動的「好孕2U專車」並沒有對孕婦實施相關月額度限制，她不解，老人家與孕婦都需要被尊重與照顧，蔣萬安在相關補助政策上，卻明顯有兩套標準。

社會局長姚淑文表示，敬老卡開放使用國道客運，最快下個月就會邀集業者開會。因敬老卡是北北基桃合作，4縣市要一致，且國道業者很多，要以北北基桃為主，還是跨到4縣市之外，會和公運處一起討論。至於產生的行政成本支由誰出 ，例如站點的刷卡機，可能對業者造成困難，會廣納各方意見。

至於敬老卡跨月累計，姚淑文說，目前480點數使用完畢的長者約僅6%，北市54萬長者中，約只2、3萬人用完，比例不高，若再花5千萬建置費，是否符合效益？還是希望回到敬老卡法定預算精神，多希望長者能多使用在交通和場館上使用。

國道客運 北市 愛心

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