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東環段工程經內湖 議員憂交通問題加劇要裝「葉克膜」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員陳宥丞憂心捷運環狀線東環段工程會加劇內湖交通狀況，原本就住進加護病房，施工後恐怕變成要裝「葉克膜」甚至死亡。圖／聯合報系資料照片
北市議員陳宥丞憂心捷運環狀線東環段工程會加劇內湖交通狀況，原本就住進加護病房，施工後恐怕變成要裝「葉克膜」甚至死亡。圖／聯合報系資料照片

捷運環狀線東環段部分預計2年內能動工，路線行經內湖瑞光路、舊宗路，由於是尖峰時段必經道路，議員憂心工程會加劇內湖塞車狀況，形容是已經住加護病房，未來變成裝葉克膜或死亡。北市捷運局回應，目前正與交通局、交通大隊討論交維計畫，今年底能完成，並說在設置車站會利用公園用地，盡量不占用車道以降低衝擊。

議員陳宥丞今在北市議會交通委員會質詢時，提到東環段工程會經過內湖區的瑞光路、舊宗路，現在的內科交通仍像住在「加護進房」，捷運局應評估如何避免在施工過程中，讓內湖交通從加護病房變成要裝「葉克膜」，甚至直接死亡。

陳宥丞說，汐東線、信義線東延等工程，都要使用潛遁機挖隧道，馬路上會架設護欄停放工程設備，造成塞車瑞光路、舊宗路沒辦法容忍一條車道被任何機具長期占用，但至今仍沒有看見交通維管計畫或評估報告，要求捷運局在動工前一定要先研究。

北市捷運局長鄭德發回應，潛遁機因為要吊裝，出入口一定會設置在馬路上，車站則是利用公園用地轉圜，捷運局會把工程出入口設置在公園內作為緩衝，解決站體開挖會占用道路的問題，影響較小，「只是說不要再進入加護病房，一般看診就好了」

鄭德發指出，在內湖施工的難度不只道路，下方管線更嚇人，因鄰近科學園區，地下有非常多光纖、大型汙水管和給水管，地質條件又差，當地大樓基樁至少幾十米，捷運路線不可能穿越大樓，都得在路面急轉彎，轉彎半徑很小，都是捷運工程要面對的問題。

鄭德發說，進行捷運工程一定會有衝擊，不敢說完全沒有，目前正在做交通維管計畫，降低對內湖交通的衝擊，會和交通局、交通大隊一起討論，預計今年底前完成計畫。

捷運環狀線 內湖 北市

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