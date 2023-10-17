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杜賓犬連傷2小狗 許淑華曝嚇人傷口批動保處草菅狗命

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員許淑華日前接獲陳情，民眾在8月23日帶狗去松菸時，愛犬被杜賓犬咬傷。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華日前接獲陳情，民眾在8月23日帶狗去松菸時，愛犬被杜賓犬咬傷。圖／許淑華提供

北市議員許淑華日前接獲陳情，民眾在8月23日帶著小型的比熊犬去松菸時，愛犬被杜賓犬咬傷，造成腹膜破裂，杜賓犬飼主卻不願出面處理，且北市動保處態度消極，未列管這隻攻擊犬隻，導致後續又有第2隻狗遭受攻擊。她批評動保處消極不作為，成為加害者幫凶「草菅狗命」。

許淑華指出，她接獲民眾陳情杜賓犬咬傷小狗，聯繫動保處未獲得回應，還要請陳情民眾自行報案，但依據「動保法」規定，動保處應進行調查，但光調閱監視器畫面，竟可以調閱1個月的時間，完全沒有積極處理態度。

根據動物保護法第20條第2項規定，具攻擊性寵物出入公共場所（比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬）應由成年人陪伴，牽繩長度不超過1.5公尺，應配戴嘴套，違者可處3至15萬元。

許淑華說，受害者已提告卻被消極處理，向動保處報案，動保處卻稱要調閱監視器才能調查，結果推給警察局，其實動保處明明可依據動保法向松菸管理機關、台北市文化基金會調閱監視器，卻不斷踢皮球、態度消極，且也沒有列管該攻擊犬隻、無任何裁罰。

許淑華指出，從這個案可全面檢討目前動保處處理案件的SOP有所缺失，動保處處理態度怠惰，並沒有負起該負的責任，此事經過一個月卻無任何進展，在第一時間還叫民眾自己先向警察局報案，不斷卸責推責任，令人相當傻眼

松菸管理機關是台北市文化基金會，動保處表示，他們並未消極處理，也不止1次向文基會要影片，直到9月底才拿到相關影片。

台北市議員許淑華。圖／報系資料照
台北市議員許淑華。圖／報系資料照
台北市議員許淑華日前接獲陳情，民眾在8月23日帶狗去松菸時，愛犬被杜賓犬咬傷，造成腹膜破裂。圖／許淑華提供
台北市議員許淑華日前接獲陳情，民眾在8月23日帶狗去松菸時，愛犬被杜賓犬咬傷，造成腹膜破裂。圖／許淑華提供

許淑華 北市 監視器

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