投標僅1家 台中巨蛋近百億八度流標 建設局曝原因

台中巨蛋招標之路艱辛，在提升預算至99.98億後第2次招標，今因未達法定家數流標，台中巨蛋8度流標；建設局表示，今雖未達法定家數，但已有廠商投標，且領標廠商踴躍，今年將依原文件再次上網招標，期待優秀的營造團隊參與投標。

「台中巨蛋」為市長盧秀燕任內指標工程，原預算65億，但6度流標；中市府以原預算不符工料成本為由，追加預算至99.98億，經市議會通過，卻7度流標，市府於8月底再度招標，過程中因有廠商詢問標案細節，延到今天開標，但因未達法定標準，8度流標。

建設局表示，此次有11家廠商領標，已有1家廠商投標，雖因未達法定3家投標而流標，但有11家領標，也顯示業者踴躍參與，建設局也將依採購法立即再次上網招標，期待優秀營造團隊參與。

建設局也說，台中巨蛋是圓型建築，設計複雜，主體建築跨距極大，鋼構部分占比高，較前次25家廠商領標「無人投標」相比，廠商已對巨蛋鉅額的建造費用及複雜工法深入研究，確實有廠商評估後實際投標，市府將依法立即再次上網招標，也請業界踴躍參與。