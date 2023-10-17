大巨蛋鈦板反光議員憂擾民 遠雄：已完成塗漆反光折射率低於5％

大巨蛋目前規畫10月底取得使照後11月將進行壓力測試，不過議員許淑華質疑，沒看到遠雄提出完工報告，若掉漆該如何處理等疑慮，遠雄副總經理楊舜欽今天表示，目前反射光折射率低於5%，外觀塗料也有5年保固，若有髒汙、剝離，會立即修復。

遠雄副總經理楊舜欽表示，去年二月施作塗料，出動吊車及高空作業人員，全程人工塗抹，他說明，塗裝過程配合氣候環境濕度低於85%，遇雨必須重新塗裝，費時近二年完成整區塗裝，同時經過1000小時QUVA曝曬測試，仍保有83%光澤度，並委託SGS、台灣塗料公會進行6次抽檢，針對巨蛋屋頂六大區塊的可見光反射率及附著性進行檢驗，結果均符合標準，無剝離狀況。

楊舜欽說，巨蛋鈦板採用塗料為「環球油漆公司」，為全球前三大塗料大廠，會同國內工業實驗室研發，塗料後提供5年保固，保固過其後，每年請廠商針對塗料進行檢測，外觀若有髒汙、剝離，也會立即修復。

楊舜欽提到，該案原法令規定僅針對外牆玻璃可見光反射率限制應低於25%，經2012年12月都市設計審議會議建議巨蛋公司採用綠建築評估標準20%以下，為根本解決鄰里反射疑慮，自主採用比現行國內更嚴格標準，目前反射光折射率低於5%。