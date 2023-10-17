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四方客運拿補助款卻不付薪 台中市議員要求收回路權和補助款

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員曾威上午要求市府對四方公司開罰，並收回四方公司路權，追回四方購車補助款，且永久禁止四方競標台中市路線，以維護市公車整體品質。圖／曾威提供
台中市議員曾威上午要求市府對四方公司開罰，並收回四方公司路權，追回四方購車補助款，且永久禁止四方競標台中市路線，以維護市公車整體品質。圖／曾威提供

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致駕駛員罷工。市議員曾威上午要求市府對四方公司開罰，並收回四方公司路權，追回四方購車補助款，且永久禁止四方競標台中市路線，以維護市公車整體品質。

曾威說，他13日議會業務報告時，即強力要求市府應協調其他家業者，補足因罷工而減班或停駛的路線。今再度發生相同情事，多條公車路線停駛，四方公司罔顧司機工作權益，影響市民搭乘權益。

他說，四方電巴日前已拿到市府預撥的補助款，應優先用於給付駕駛員薪資，但四方公司並未依約給付。

曾威說，原縣區能搭乘的公車路線本就不多，可選擇的大眾交通運具也很少，許多民眾行程受影響，長輩無法回診就醫、學生遲到缺曠，市民手足無措，市府應採取更強烈的手段要求四方電巴盡速改善，避免造成市民與駕駛員的權益受損。

公車 薪資 罷工

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