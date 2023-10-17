南市海廢蚵繩獎勵回收 華麗轉身循環再利用資源

南市府推動海廢蚵繩華麗轉身循環再利用資源，業者回收尼龍繩製成用於環保機能服飾等民生用品，除可降低政府處理海洋廢棄物經費負擔，亦可解決海洋塑膠汙染問題。

台南蚵繩產年使用量約21噸，以往漁民使用後大都是丟棄或由垃圾車送至焚化爐焚化，產生垃圾量處理費用驚人，讓市府傷神不已。農業局受海洋保育署委託，去年首度與業者合作回收5公噸，今年擴大辦理以每公斤最高15元鼓勵漁民回收目標為7公噸。

農業局漁港及近海管理所上午與業者台灣化學纖維開記者會說明，漁港及近海管理所長周瓈朝說，已獎勵回收蚵繩5000公斤，其中3670公斤已交由業者作再利用處理，後續將持續鼓助漁民回收，以達到循環經濟之效益。

業者說，除台南，也於本島及離島等沿海地區合作進行尼龍海廢的回收再利用；此次，為減少運送蚵繩成本及碳足跡，選擇與台南在地廠商合作，將原本是社會環境負擔的尼龍海廢，轉變成為受消費者喜愛新型態的環保產品，供應全世界各知名品牌MADE IN ＴＡＩＷＡＮ的環保綠色產品。 南市海廢蚵繩變黃金，與業者合作鼓勵蚵農回收，華麗轉身循環再利用資源。

記者謝進盛／攝影