快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢廉約談基泰查涉竄改監測數值 北市府：相關人員已送懲戒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
建案「基泰大直」施工不當釀鄰宅嚴重塌陷，檢廉昨二度約談3名基泰員工。圖／聯合報系資料照片
建案「基泰大直」施工不當釀鄰宅嚴重塌陷，檢廉昨二度約談3名基泰員工。圖／聯合報系資料照片

基泰建設北市建案「基泰大直」損鄰案，檢廉偵辦搜索基泰建設、福益營造，第一波約談建築師王德生、工地主任張博翔等人後，昨第二波約談多人，基泰規劃部專員姜若彥疑竄改監測數據以15萬元交保。北市建管處今表示，三大公會均指出工地對監測系統示警未有因應與積極作為釀鄰地建物塌陷；市府已將相關人員移送懲戒。

全案檢廉依刑法違背建築術成規、偽造文書等罪偵辦，其中首波約談的建築師王德生，負責工地設計監造且偽造文書涉嫌重大，他與張男今年4月至9月，明知工地有下陷跡象，造成鄰屋龜裂、漏水，卻未至實地勘察，仍於文件上勾選「鄰損與施工無關」，涉嫌變造數據矇混市府繼續施工。

檢廉上次首波約談後，王德生、張博翔、邱丞鴻各以60萬、10萬、25萬元交保；昨天約談對象並無基泰高層或公務員，主要是為了釐清上次首度約談王、張、邱後，將3人供詞與昨天約談的3人說詞比對，還原基泰何以未採取任何防範作為，及涉嫌變造數據換取工地繼續施工。

建管處表示，對於「基泰大直」施工中監測資料，已於9月11日將完整監測報告送交台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會及中華民國大地工程技師公會判讀，三大公會均指出工地對於監測系統示警未有因應與積極作為，造成鄰地建物塌陷災害發生。

建管處說，己請新北市政府將福益營造股份有限公司及其所屬專任工程人員、工地主任依違反營造業法移送懲戒；9月14日已將王德生依違反建築師法規定移送懲戒，目前審議中；三大公會判讀結果及相關監測資料，亦一併提供北市府政風單位調查參考。

建築師 大直

延伸閱讀

職災主因曝..北市營造沒做好防範重罰大型工地首罰10萬

涉竄改監測數值 基泰規劃部專員15萬交保

竹北新天坑又L型塌陷 人行道、工地圍籬全被「吃」掉

基泰大直坍塌案 檢廉二度約談3員工

相關新聞

蔣萬安、陳其邁時尚照 網毒舌：偶劇男主vs新崛江潮伯

台北市長蔣萬安最近在臉書試裝本周日將出席台北時裝周走秀服裝，問網友「你們覺得哪套更好看一些？」湧入許多網友留言，昨天也有...

南市海廢蚵繩獎勵回收 華麗轉身循環再利用資源

南市府推動海廢蚵繩華麗轉身循環再利用資源，業者回收尼龍繩製成用於環保機能服飾等民生用品，除可降低政府處理海洋廢棄物經費負...

檢廉約談基泰查涉竄改監測數值 北市府：相關人員已送懲戒

基泰建設北市建案「基泰大直」損鄰案，檢廉偵辦搜索基泰建設、福益營造，第一波約談建築師王德生、工地主任張博翔等人後，昨第二...

四方電巴62駕駛集體請假 要求中市府凍結公司補助款

經營台中市13條公車路線四方電巴公司，今早62名駕駛集體請假，其中近50名司機擠在中市府一樓會議室，逐一填寫表申請勞資調...

蘆少社工用愛感化飛行少年 拍攝全家福替孩子圓夢

「如果能為少年家庭拍個全家福，那該有多好…」蘆洲少年中心主任高珮熏長期服務誤入歧途的少年少女，先前結婚拍攝婚紗照體會到全...

職災主因曝..北市營造沒做好防範重罰大型工地首罰10萬

職災事件頻傳，為有效降低職業災害發生及強化雇主防災責任，台北市勞動局從下月一日起，將針對違反職安法第6條第1項、第26條...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。