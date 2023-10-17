檢廉約談基泰查涉竄改監測數值 北市府：相關人員已送懲戒

基泰建設北市建案「基泰大直」損鄰案，檢廉偵辦搜索基泰建設、福益營造，第一波約談建築師王德生、工地主任張博翔等人後，昨第二波約談多人，基泰規劃部專員姜若彥疑竄改監測數據以15萬元交保。北市建管處今表示，三大公會均指出工地對監測系統示警未有因應與積極作為釀鄰地建物塌陷；市府已將相關人員移送懲戒。

全案檢廉依刑法違背建築術成規、偽造文書等罪偵辦，其中首波約談的建築師王德生，負責工地設計監造且偽造文書涉嫌重大，他與張男今年4月至9月，明知工地有下陷跡象，造成鄰屋龜裂、漏水，卻未至實地勘察，仍於文件上勾選「鄰損與施工無關」，涉嫌變造數據矇混市府繼續施工。

檢廉上次首波約談後，王德生、張博翔、邱丞鴻各以60萬、10萬、25萬元交保；昨天約談對象並無基泰高層或公務員，主要是為了釐清上次首度約談王、張、邱後，將3人供詞與昨天約談的3人說詞比對，還原基泰何以未採取任何防範作為，及涉嫌變造數據換取工地繼續施工。

建管處表示，對於「基泰大直」施工中監測資料，已於9月11日將完整監測報告送交台北市土木技師公會、台北市結構工程工業技師公會及中華民國大地工程技師公會判讀，三大公會均指出工地對於監測系統示警未有因應與積極作為，造成鄰地建物塌陷災害發生。

建管處說，己請新北市政府將福益營造股份有限公司及其所屬專任工程人員、工地主任依違反營造業法移送懲戒；9月14日已將王德生依違反建築師法規定移送懲戒，目前審議中；三大公會判讀結果及相關監測資料，亦一併提供北市府政風單位調查參考。