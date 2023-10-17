蘆少社工用愛感化飛行少年 拍攝全家福替孩子圓夢

「如果能為少年家庭拍個全家福，那該有多好…」蘆洲少年中心主任高珮熏長期服務誤入歧途的少年少女，先前結婚拍攝婚紗照體會到全家合影的幸福感，也想為曾經幫助過的孩子拍攝全家福，在攝影師張道慈與化妝師荳荳和徐徐兒慷慨協助下，少年小宇與兩位姊姊和爸爸拍下難得的全家福。

高珮熏東海大學社工碩士畢業，應聘到天主教善牧基金會擔任社工，派駐到蘆少中心服務，她是許多狂飆、迷惘少年少女重要心靈支柱。

這次前來拍攝全家福的小宇（化名）因父母離婚，父親擔任廚師幾乎從早忙到晚無暇照顧。小宇從小不愛讀書，常翹課中輟，加上交了一些幫派朋友，因此染上毒品，社工從4年前開始服務，發現小宇價值觀偏差，不想讀書、工作，認為「錢會從天上掉下來！」，社工從邀請參加活動，慢慢建立關係。

高珮熏表示，家庭因素小宇自覺沒有被愛過，因此也不知如何去愛人，社工透過生活事件的練習和引導，改善他與父親的互動關係，也勸父親改變原本打罵教育的方式，用同理心和關心，協助戒斷毒品，終於靠意志而非靠藥物戒斷毒品。

在拍照這天，社工找來小宇家人一起合影，小宇就如時下少年，擺出各式搞怪pose，任由攝影師取鏡，現場笑鬧聲不斷，讓一旁社工相當感動，因為幾年的付出，終於換得全家復原的歡樂聲。

另一個家庭則是父親在做拆建（拆除舊建物），母親擺檳榔攤，由於哥哥已經在社會工作，每月給父母1萬元，小妹也想「成為有能力的人」，於是偷偷到酒店上班，在社工鍥而不捨的「纏鬥」下，終於10個月後，將她從酒店拉了回來。