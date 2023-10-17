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台中四方客運勞資糾紛40餘勞工申請調解 市府介入

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市四方客運公司駕駛員今罷工，並向勞工局申請調解。圖／民眾提供
台中市四方客運公司駕駛員今罷工，並向勞工局申請調解。圖／民眾提供

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致勞方等約40餘人上午向市府勞工局申請調解。勞工局長張大春說，將協助勞工解決勞資爭議，以保護勞工，否則客運公司路線會被收回，也影響民眾搭乘。

勞工局說，四方客運未依法給付8月工資，勞工局9月收到勞工申訴，9月18日派員實施勞動檢查，發現該公司有延遲發薪之情事，違反勞動基準法第22條規定，已於9月21日通知該單位檢查結果，並於本月11日處以4萬元罰鍰。

勞方等約40餘人上午申請調解，主張依勞基法第14條終止勞動契約，並請資方給付資遣費、工資、特休及開立非自願離職證明等，勞工局將盡速安排調解協處，保障勞工權益。

張大春說，若是爭議仍無法解決，也會協助他們最終能拿回薪資。

台中市四方客運公司駕駛員今罷工，並向勞工局申請調解。圖／民眾提供
台中市四方客運公司駕駛員今罷工，並向勞工局申請調解。圖／民眾提供

勞工局 薪資 勞資

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