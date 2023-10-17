聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中四方客運勞資糾紛40餘勞工申請調解 市府介入
台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致勞方等約40餘人上午向市府勞工局申請調解。勞工局長張大春說，將協助勞工解決勞資爭議，以保護勞工，否則客運公司路線會被收回，也影響民眾搭乘。
勞工局說，四方客運未依法給付8月工資，勞工局9月收到勞工申訴，9月18日派員實施勞動檢查，發現該公司有延遲發薪之情事，違反勞動基準法第22條規定，已於9月21日通知該單位檢查結果，並於本月11日處以4萬元罰鍰。
勞方等約40餘人上午申請調解，主張依勞基法第14條終止勞動契約，並請資方給付資遣費、工資、特休及開立非自願離職證明等，勞工局將盡速安排調解協處，保障勞工權益。
張大春說，若是爭議仍無法解決，也會協助他們最終能拿回薪資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言