小洞穴原來是水岸第一排住宅 無齒螳臂蟹出沒新海濕地

新北板橋新海濕地是都會區休憩及感受生態的好地方，不少民眾可能會好奇，在河岸及泥溝裡可以看到數個小洞穴是什麼？新北高灘處表示，洞穴是「無齒螳臂蟹」的「水岸住宅」，到11月之前都能觀察得到，最佳時機是晨昏或夜晚時段。另外，在淡水金色水岸也有不少蟹類生態，值得民眾到訪體驗。

高灘處說明，洞穴是「無齒螳臂蟹」在水岸第一排的小小住宅區，民眾若想看「橫性」霸道的螃蟹不用捨近求遠，每年約4至11月在新海三期人工濕地都能觀察到數量穩定的「無齒螳臂蟹」。

「無齒」指的是背甲前側緣沒有鋸齒狀突起而得名，在台灣常出現在高潮線附近的河口域草澤、岸邊土堤至淡水域的田埂間，成體甲殼寬約3.5公分，雖然個頭嬌小卻較為凶猛，可以用粗壯的大螯獵食小型蟹類。

高灘處長張修銘表示，想要觀察無齒螳臂蟹的生活行為，必須看好「黃道吉時」，因為牠們為了確實「保濕」，常利用晨昏或夜晚時段活動；一但有風吹草動就迅速遁入石頭下或洞中，觀賞牠們必須「只可遠觀不可褻玩」。

荒野台北分會秘書林育輝提到，「金色水岸友善陸蟹生態廊道」守護行動、在新北市政府、荒野保護協會、產官學界及淡水在地居民共同合作下起跑，在金色水岸自行車道兩側，陸蟹出沒及路殺的熱點路段，設置150公尺的生態廊道，讓陸蟹可往來道路兩側的棲地，避免遭到路殺。

高灘處補充，生態廊道自今年5月底設置，至9月底拆除，期間陸蟹被路殺的比例僅有4.69%（總共64隻，有3隻路殺），相較去年的調查結果為25.00%（總共32隻，有8隻路殺），路殺情形明顯獲得改善。