職災主因曝..北市營造沒做好防範重罰大型工地首罰10萬

職災事件頻傳，為有效降低職業災害發生及強化雇主防災責任，台北市勞動局從下月一日起，將針對違反職安法第6條第1項、第26條及第27條等規定者加重罰則。

勞動局長高寶華表示，職災原因，大多是沒有做好防墜落欄杆、安全帽等必要安全衛生設備及措施，如違反職安法第6條第1項，將依照營造規模及性質重罰，其中甲類第1次違反規定，罰鍰將提升至10萬元，並按次累加10萬元。

至於乙類（營造工程金額5000萬元以上1億元以下或勞工人數6人以上300人以下之其他行業）第1次違反規定罰鍰至6萬元，並按次累加6萬元；上述兩類以外業者，則歸為丙類事業單位，第1次違反規定罰鍰3萬元，並按次累加3萬元，以降低對微型企業及承攬金額不高之營造業所造成之衝擊。

勞動局長高寶華表示，為確實保障勞動者權益，促使業者積極預防職業災害，這次要求事業單位善盡職安衛管理責任，加重裁罰，但並非是北市府唯一的降低職業災害手段。北市府已於日前公告修正職業安全衛生法新的裁罰基準，針對一定規模事業單位、重點違反條文及重複違反法令情節者等加重裁罰額度，以期減少職業災害發生。

高寶華說，職業災害發生原因大多是違反職安法第6條第1項、第26條及第27條等規定，為促使雇主或事業單位確實遵守法規以防止災害發生，針對基準第三點、第四點第6項、第47項及第48項，並參考勞動部去年7月27日勞職職授字第11102037651號令修正「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案件處理要點」第五點規定，修正其適用的規模大小及性質分類，提高罰鍰額度及重複違反之累計裁罰額度。

統一裁量基準修正自112年11月1日生效，實施檢查之違反法令案件，一律依修正後之裁量基準處理。同時也呼籲，確保職場安全健康是雇主責任，更是企業永續經營之基礎，雇主務必恪遵法令規定，以營造安全與健康的工作環境。