快訊

降價啦！「雞肉價格回穩」雞排連鎖店調降每片70元 網群喊有良心：趕快買爆

恐攻！布魯塞爾爆槍擊案「2瑞典人中彈亡」槍手自稱「阿拉戰士」仍在逃

廣告轟炸仍「不升級YouTube Premium」？網曝關鍵這處更誇張「YT算小Case」

四方客運今起罷工 台中勞工局將協調薪資爭議

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
四方客運業者未依約如期發薪，駕駛發起今天起罷工。圖／交通局提供
四方客運業者未依約如期發薪，駕駛發起今天起罷工。圖／交通局提供

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致發起今天起罷工，市府緊急協調其它客運業者啟動代駛。勞工局長張大春說，將協助勞工解決勞資爭議，以保護勞工，否則客運公司路線會被收回，也影響民眾搭乘。

他說，駕駛員等到昨天傍晚都沒拿到薪水，已說今會到勞工局請求爭議協調，他們若到，勞工局即啟動協調機制。若是爭議仍無法解決，也會協助他們最終能拿回薪資。

交通局今表示，將針對四方客運再度開罰，並依公路法47條限期改善，如再未確實改善，不排除收回全部路權。

四方客運駕駛員發起罷工，中市府指出，將依契約開罰業者，17日起緊急協調其它業者啟動代駛機制，確保四方客運13條路線在尖峰時間民眾有車可搭。

中市府表示，四方客運如再次發生惡意漏班情事，明顯妨礙公共利益，將依公路法規定要求業者限期改善，如逾期不改善或改善而無成效，將收回243路、245路、249路及365路市區客運公車路線經營權，再未確實改善，不排除收回全部路權。

交通局指出，四方客運從今年第一季起因積欠薪資，造成駕駛員大量流失，13條公車路線班次大量取消，今年9月16日無預警停止68路、88路及245路等路線班次。

交通局表示，四方客運10月5日及10月15日連續2次公告將延遲發放員工薪資，16日再次公告將拖至11月15日撥付，業者屢次積欠並拖延發薪，導致駕駛不滿發起罷工。

交通局長葉昭甫說，市府按時預撥補助款給四方客運後，卻發現業者並未依約立即撥付駕駛薪資，市府已多次邀集四方客運管理階層協商，但公司原定10月13日發薪，仍未按時將薪資撥付給駕駛員。

薪資 罷工 勞工局

延伸閱讀

四方客運駕駛17日起罷工 中市府啟動其他客運尖峰代駛

影／賴清德指中捷藍線圖利有力人士 盧秀燕：如有問題交通部怎會通過

客運駕駛荒致公車大減班 中巿議員籲提高薪資、改善勞動環境

國慶焰火在台中 10月9、10日交通管制時間、路段看這裡

相關新聞

全天候監控 三峽河汙染逮著禍首

新北市三峽河長福橋周邊，9月21日起陸續有民眾通報看到河面猛冒魚屍與浮油，三峽河流域廣闊，查緝難度高，稽查人員查核列管工...

四方客運今起罷工 台中勞工局將協調薪資爭議

台中市四方客運公司屢次發生勞資糾紛，業者昨天未依約撥付薪資給駕駛員，導致發起今天起罷工，市府緊急協調其它客運業者啟動代駛...

北市文山建納骨塔 里民反彈大

因應超高齡化，台北市公有納骨塔位預計到2026年將用罄。目前富德靈骨樓的候補排隊數已達650塔、陽明山納骨塔約70塔，儘...

學生音樂賽 樂器上不了台惹怨

台北市學生音樂比賽本周於青少年發展暨家庭教育中心3樓演藝廳舉辦，不過場地動線、比賽卻狀況百出，導致學生無法使用日常練習的...

避免多頭馬車 新北擬擴編統管公園

新北市有1030座公園，主管機關新北市景觀處卻只有35人，維護重擔落在各地區公所。市議員張嘉玲指出，公園除植栽，還有遊具...

學生在才能吹冷氣 教師要自費？

中央推「班班有冷氣」，新北市議員陳偉杰接到老師陳情，學生免費吹冷氣，教育部規定每班只能有一張冷氣卡，學生若到其他教室上課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。