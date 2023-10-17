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流動攤販 議員爆神祕勢力收租
台北市流動攤販長期沒管理，前市長柯文哲提出以4年為期的攤販精進計畫，主張「管理代替消滅」，不過議員發現，計畫將於今年底落日，原本38個需要納管的攤集場僅8個願意被納管，扣除5處因消防通道不足無法納管外，25處不願加入，績效僅2成。市場處表示，今年已向所有攤集場做完第一輪說明會，部分認為納管沒好處，但會持續說明。
議員王欣儀表示，不願加入的攤集場認為，政府介入會改變長久以來的經營模式，或原有既得利益受影響，即使要求攤集場成立自治會，也因意見紛歧無法組織，若計畫到期，未來是否會強力取締違規攤販、管理作為都要講清楚。
另外，王欣儀也質疑，北市府並未收取38處攤集場占用市有地的租金，但實際上有「神祕勢力」收租，若不繳交保護費就無法擺攤，其中是哪個單位介入圖利、有無弊案、黑道參與或誰在護短，涉嫌不當得利的責任由誰扛？
市場處長陳庭輝坦言「確實有人在收錢」，畢竟流動攤販使用的是「道路」，無法收租，需要一些時間解決。至於納管好處是可以管人、管地、管秩序，並且實名制經營，了解販售品項、顧及食品衛生，也能向市場處申請補助經費。
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