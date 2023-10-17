聽新聞
test
0:00 / 0:00

流動攤販 議員爆神祕勢力收租

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
台北市議員王欣儀爆料，流動攤販使用市有地，北市府並未收取租金，但仍有「神祕勢力」在收租。（示意圖非當事攤集場）本報資料照片
台北市議員王欣儀爆料，流動攤販使用市有地，北市府並未收取租金，但仍有「神祕勢力」在收租。（示意圖非當事攤集場）本報資料照片

北市流動攤販長期沒管理，前市長柯文哲提出以4年為期的攤販精進計畫，主張「管理代替消滅」，不過議員發現，計畫將於今年底落日，原本38個需要納管的攤集場僅8個願意被納管，扣除5處因消防通道不足無法納管外，25處不願加入，績效僅2成。市場處表示，今年已向所有攤集場做完第一輪說明會，部分認為納管沒好處，但會持續說明。

議員王欣儀表示，不願加入的攤集場認為，政府介入會改變長久以來的經營模式，或原有既得利益受影響，即使要求攤集場成立自治會，也因意見紛歧無法組織，若計畫到期，未來是否會強力取締違規攤販、管理作為都要講清楚。

另外，王欣儀也質疑，北市府並未收取38處攤集場占用市有地的租金，但實際上有「神祕勢力」收租，若不繳交保護費就無法擺攤，其中是哪個單位介入圖利、有無弊案、黑道參與或誰在護短，涉嫌不當得利的責任由誰扛？

市場處長陳庭輝坦言「確實有人在收錢」，畢竟流動攤販使用的是「道路」，無法收租，需要一些時間解決。至於納管好處是可以管人、管地、管秩序，並且實名制經營，了解販售品項、顧及食品衛生，也能向市場處申請補助經費。

王欣儀 議員 北市

延伸閱讀

議員批攤販精進計畫績效差 北市府允諾處理

北市府不管攤販黑道管？ 議員爆「神秘勢力」收保護費

社群平台充斥醫療詐騙廣告 警政衛生竟無法管

北市第3位副市長懸缺…林延鳳批政治算計 蔣萬安拿高雄舉例：不要雙標

相關新聞

全天候監控 三峽河汙染逮著禍首

新北市三峽河長福橋周邊，9月21日起陸續有民眾通報看到河面猛冒魚屍與浮油，三峽河流域廣闊，查緝難度高，稽查人員查核列管工...

北市文山建納骨塔 里民反彈大

因應超高齡化，台北市公有納骨塔位預計到2026年將用罄。目前富德靈骨樓的候補排隊數已達650塔、陽明山納骨塔約70塔，儘...

學生音樂賽 樂器上不了台惹怨

台北市學生音樂比賽本周於青少年發展暨家庭教育中心3樓演藝廳舉辦，不過場地動線、比賽卻狀況百出，導致學生無法使用日常練習的...

避免多頭馬車 新北擬擴編統管公園

新北市有1030座公園，主管機關新北市景觀處卻只有35人，維護重擔落在各地區公所。市議員張嘉玲指出，公園除植栽，還有遊具...

學生在才能吹冷氣 教師要自費？

中央推「班班有冷氣」，新北市議員陳偉杰接到老師陳情，學生免費吹冷氣，教育部規定每班只能有一張冷氣卡，學生若到其他教室上課...

流動攤販 議員爆神祕勢力收租

台北市流動攤販長期沒管理，前市長柯文哲提出以4年為期的攤販精進計畫，主張「管理代替消滅」，不過議員發現，計畫將於今年底落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。