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避免多頭馬車 新北擬擴編統管公園

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北中和民享公園雖然是藝文特區，卻被地方指地磚髒亂不堪等。圖／新北市議員張嘉玲提供
新北中和民享公園雖然是藝文特區，卻被地方指地磚髒亂不堪等。圖／新北市議員張嘉玲提供

新北市有1030座公園，主管機關新北市景觀處卻只有35人，維護重擔落在各地區公所。市議員張嘉玲指出，公園除植栽，還有遊具、地磚、地墊與地下停車場等設施，遇修繕、維護要分頭找農業局、工務局、交通局、公所等單位，宛如多頭馬車各自為政。新北市農業局長李玟表示，景觀處正規畫擴編專案，已找相關單位討論，朝統管公園方向規畫，定案後將報府級簽核。

張嘉玲指出，中和民享藝文特區公園長期積水，先前老舊遊具不合格被移除，地墊卻無人管理，雨後易濕滑，里長常去刷洗；另公園有植栽、地磚與地下停車場，分別由公所、交通局負責，有問題根本不知道要找誰最快。

張也說，如果能強化公園管理，她全力支持擴編，人力補實前，相關基礎工作也要到位，她舉先前自強公園因為樹木倒塌，公所很有效率第一時間找農業專家健檢，卻發現新北公園樹木缺乏編號與履歷。

民政局長林耀長回應，公園目前由地方公所管理，遇修繕問題，公所會編列預算處理，景觀處主要是提供專業建議與相關規畫。

景觀處人力現況相當吃緊，景觀處指出，正規畫擴編專案，找過工務、城鄉、民政、文化與人事單位討論，對有哪些業務要回歸有初步討論，景觀處辦公場所有預留空間，作為未來擴編需求使用。

對樹木管理如何強化，景觀處回應，已整合全市29區樹木資源，建置「新北之森－樹木系統作業平台」，今年新增線上申請系統，將系統化管理資料。

停車場

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