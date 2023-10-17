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全天候監控 三峽河汙染逮著禍首

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市環保局人員為查出浮渣來源，稽查員在三峽河沿線架設監視器24小時連續監測。圖／新北市環保局提供
新北市環保局人員為查出浮渣來源，稽查員在三峽河沿線架設監視器24小時連續監測。圖／新北市環保局提供

新北市三峽河長福橋周邊，9月21日起陸續有民眾通報看到河面猛冒魚屍與浮油，三峽河流域廣闊，查緝難度高，稽查人員查核列管工廠，追出河面汙染物與上游某廢食用油處理廠物質成分雷同，在工廠排水口對岸設置24小時監視器監控，終於找到元凶。市府施鐵腕依違反水汙法告發，最高可處600萬元罰鍰。

今年9月下旬，有民眾發現位於觀光勝地三峽老街旁的三峽河長福橋段，頻出現翻白肚的魚，從上游大同橋至下游長福橋河面，都有油脂類型浮渣。

本月4日又有大量浮油渣蓄積長福橋沿岸，當下稽查員採集水樣分析，雖沒有急毒性及異常反應，為查出浮渣來源，稽查員於三峽河沿線，包含大同橋、長福橋架設科學儀器24小時連續監測，並針對列管事業逐一進場排查。

稽查人員說，汙水會順著水流往下，卡在下游河道岸邊或砂堆凹處，汙染物堆積最多之處，往往不是一開始的排放點。經連續多日監控及分析物質，環保局鎖定上游一家廢食用油處理廠，為避免打草驚蛇，先在廠區後方鄰近三峽河排放口的對岸架設監視器，全天候監控。

稽查員12日巡查時，發現長福橋下又出現黃油渣，調閱上游架設監視器畫面，發現該廠周邊河段也有黃色油脂渣殘留，立刻進入該廠查核，終於找到禍首。

新北市環保局表示，該廠10月11日深夜因廢食用油貯油槽輸送馬達墊片損壞，造成廢油沿廠區旁溝渠流至三峽河，業者雖在事發時採緊急應變措施，卻未依規定在事後3小時通報主管機關，已依法告發，最高可處600萬元罰鍰。

廠商向稽查人員表示，對疏漏造成汙染感到抱歉，除盡速修復損壞設備，也會善後清除河中汙染物，該工廠2019年也曾因甘油槽破裂造成河川汙染，被開罰近50萬元。環保局昨再安排全河段空拍作業，發現部分河段仍有浮渣淤積，將監督業者持續清除。

監視器 監控

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