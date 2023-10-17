北市文山建納骨塔 里民反彈大

因應超高齡化，台北市公有納骨塔位預計到2026年將用罄。目前富德靈骨樓的候補排隊數已達650塔、陽明山納骨塔約70塔，儘管陽明山臻愛樓還有1.1萬個塔位，但因位於地下室申請意願低，因應公有塔位三年後用完，北市府規畫在文山區新建納骨塔，預計蓋成10層樓的富德二塔大樓，明年上半年開工，2027年完工。不過在地里民反彈仍大，里長吳坤輝說，博嘉里已經有一處靈骨樓，為什麼要承受這麼多鄰避設施？

市長蔣萬安承諾，市府會持續與地方溝通，目前這一塊是公墓區，會做好相關配套，會將周邊住戶的衝擊降到最低。

根據台北市殯葬處統計，目前台北市每年約有3880個塔位需求量，儘管近年環保葬意願愈來愈高，但公有塔位需求仍供不應求，加上目前台北市地面層的塔位幾乎都滿了，因應未來超高齡化，為了服務台北市250萬市民及其親友，北市府會密集與地方溝通，針對里長提出的訴求，也會積極溝通。

在地博嘉里長吳坤輝說，里民的立場當然是希望不要蓋，居民的反彈還是很大，大家會質疑怎麼鄰避設施都在博嘉里，但市府沒有相對給博嘉里更好建設。市府則允諾持續溝通，能做的會去做。

北市殯葬處指出，目前規畫新建的富德二塔大樓預計花費13億元，十樓將規畫為神主牌位區5萬個；一、三至九層規畫為骨灰存放空間，預計規畫12萬個骨灰櫃；二樓則規畫為祭拜大廳、辦公空間、並於室外設計空橋與南側道路相接，地下一層則為防空避難室及停車空間。

蔣萬安表示，慎終追遠一直是民眾關心的大事，台北市進入超高齡，殯葬處回報過去近5年進塔位數量，推估台北市到2026年就不會有公有的塔位可以使用，這是一個未來必須面臨的問題，所以選擇富德納骨塔所在地興建新的塔位大樓，相關規畫會持續與在地民眾溝通。

殯葬處說明，這塊地本來就是公墓區，周圍500公尺內無住家，清明節期間會規畫交通接駁，也會加強宣導從二殯往富德新塔時，由新闢二殯聯外道路經國道3甲通往，避免經過和平東路四段。另外，蓋了新塔也會陸續辦理文山區公墓區遷葬，改善市容景觀。