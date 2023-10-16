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議員批攤販精進計畫績效差 北市府允諾處理

中央社／ 台北16日電

柯市府所提攤販精進計畫今年底將落日。台北市議員王欣儀今天指出，目前僅2成攤集場願意被納管，要求蔣市府應研擬新做法；台北市市場處長陳庭輝說，將深入了解問題和解決。

台北市議會今天進行財政建設部門質詢及答覆，國民黨台北市議員王欣儀質詢指出，過去流動攤販長期沒有管理，柯市府提出以4年為期的攤販精進計畫，主張用管理代替消滅，該計畫即將於今年底到期、落日，原本38個需要納管的攤販集中場，只有8個願意被納管，績效僅約2成，慘不忍睹。

根據攤販精進計畫統計資料顯示，願意被納管者有臨江街日市、民族東路410巷、民生西路45巷、公館夜市、太平市場、艋舺夜市、景美夜市和士林夜市。

另外，吳興街、光復市場外攤和八德路三段74巷等30處，則都無納管意願。

王欣儀表示，據了解約8成攤集場沒有被納管原因，在於攤商之間喬不攏，無法成立自治會；或是攤商本身有利害關係，提不出名冊；有些則認為自己會自主管理好，且擔憂政府會干預原本經營模式等因素，所以不願被納管。

針對攤集場攤販佔用道路營業，攤商們不用向政府繳租金，但租金卻落入私人口袋裡，王欣儀質疑，這中間是否藏有弊端，或是北市府有不當圖利他人等問題存在，建議蔣市府對於各攤集場可評估用「個別」納管方式取代集體納管，若一定要成立組織，也可評估用公辦方式成立管理組織的可行性，以加強對流動攤販的管理作為。

王欣儀要求，蔣市府應於1個月內研擬做法、整頓處理，市場處今年底前也應努力處理攤集場不願納管的問題，並清楚告知市民當計畫屆期後，未來的處理方式為何。

陳庭輝答詢表示，攤販問題向來相當複雜，但接受納管的好處，政府會「管人、管地、管秩序」，透過實名制可清楚知道營業情形，攤販也可以和市場處申請相關經費。

但現階段並非所有攤集場都可納管，陳庭輝指出，像是攤集場的消防通道必需能讓消防車進入，不符者則無法納管，目前已知有4、5處現況不合乎此規定。

陳庭輝表示，今年2、3月已針對38處攤集場完成第1輪說明會，有部分業者認為納管後不見得有利，擔憂政府介入後反會改變經營方式，後續會針對攤販不願納管原因做深入了解和努力解決。

王欣儀 北市 夜市

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