時裝周走秀…蔣萬安曝大兒子選這一套 賣關子當天鞋子有亮點

台北市長蔣萬安昨天在臉書試裝兩套本周日將出席台北時裝週走秀的服裝，問網友「你們覺得哪套更好看一些？」結果湧入許多網友留言，更釣出名模教母陳婉若留言表示「聽婉若姊的，黑白系列看到不一樣的市長」，連藝人李李仁也來留言「市長帥喔」。

蔣萬安今天與雲林縣長張麗善直播行銷台灣咖啡節活動時，也被媒體拿出照片手板問「覺得穿那一套好看？」張麗善相當捧場，表示蔣萬安穿什麼都好看，並稱蔣「是被政治耽誤的模特兒」。

蔣萬安表示，兩套都有人覺得不錯，他個人覺得黑白這一套比較不一樣，很特別；另一套感覺是他平常會穿的顏色及款式，不過蔣也再賣關子，表示其實大家沒看到下面搭配的鞋子也很不一樣，「可惜大家沒看到，不過沒關係，大家可以到台北時尚周現場看全套，看穿起來是什麼樣子」。

對於周日將走秀，蔣萬安透露，這是非常專業，當天光拍照就有點「卡卡」，還好設計師告訴他可以擺什麼POSE，還沒有想到當天如何走秀，可能要上網看一下影片模特兒怎麼走，太太跟兒子，大寶看過之後，覺得黑白這一套還不錯，比較特別。

「帥的不是我，帥的是台北時尚」，蔣萬安也提到這一次很謝謝台灣優秀設計師，不僅簡國彥跟陳冠百等都非常用心幫忙設計規畫，尤其台北時裝周舉辦多年，推廣很多在地優秀設計師，不僅今年六位，過去還有多位設計師站上國際舞台，發光發熱。