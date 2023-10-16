北市文山區將新蓋納骨塔大樓 蔣萬安：絕對將周邊衝擊降至最低

因應超高齡化，台北市公有納骨塔位預計到2026年將用罄，北市府規畫在文山區博嘉里新建納骨塔，預計蓋成十層樓的富德二塔大樓，不過因地方仍有反彈聲浪，預計周六還會與地方舉辦說明會，預計明年上半年開工新建，預計2027年完工。台北市長蔣萬安今天表示，絕對會將周邊對住戶的衝擊，降到最低。

蔣萬安今天下午與雲林縣長張麗善行銷台灣咖啡節活動，對於文山區將興建新的納骨塔位大樓，仍有地方反彈，蔣萬安說，慎終追遠一直是民眾關心的大事，台北市也進入超高齡化社會，殯葬處有回報，過去近五年進塔位數量，推估到115年就不會有公有的塔位可以使用，這是一個必須面臨的問題，所以選擇目前富德納骨塔所在地，希望興建新塔位大樓。

蔣萬安表示，北市府也都有持續跟地方溝通，目前這一塊是公墓區，但也會做好相關配套，也會有接駁規畫，會將周邊住戶衝擊降到最低。