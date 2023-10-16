議員籲好孕專車能延至生子後 新北社會局：會再研議

少子化問題愈來愈嚴重，各縣市推出不少友善母嬰政策，新北市議員江怡臻今天質詢指出，雙北都有好孕專車，但新北只能用在懷雲期間，北市生子後還能使用，要求新北延長到產後6個月可持續使用，並放寬申請資格。社會局長李美珍表示，會朝向延伸使用期限方向研議。

江怡臻今天質詢拿出兒童健康手冊內的預防接種時程表，指出新生兒必須打好幾次疫苗，包括滿月時的B肝第二劑、滿兩個月的13價肺炎鏈球菌疫苗和五合一疫苗、滿五個月的卡介苗疫苗等。

江怡臻說，對於家長來說，帶著新生兒出門，相比於產前，可能更需要好孕專車，希望市府延長使用期限，多多照顧新生兒家庭。

江怡臻也提到，好孕專車申請資格需要雙方家長身分證，但在鼓勵生育與當前社會多元氛圍之下，建議採台北市做法，只要孕婦本人身分證就可以申請，也呼籲市府也研擬如何讓申請的流程簡化。

社會局長李美珍表示，新北市好孕專車一年大概可以服務六千多位的家長，未來會朝向延伸使用期限的方向研議，也會研擬如何簡化申請的流程，讓更多家庭受惠，拚友善生育，一起添好孕。