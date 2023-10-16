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北市百貨週年慶公安聯檢 禮客內湖二館罰24萬

中央社／ 台北16日電

百貨週年慶陸續登場，台北市建管處說，即日起針對相關業者進行無預警公安聯合檢查，今天抽查4家，禮客OUTLET-內湖二館因防火鐵捲門損壞且未公安申報，依法罰新台幣24萬元。

建管處發布新聞稿表示，近日百貨商場週年慶正如火如荼舉辦，為維護消費環境公共安全，今天起針對北市大型百貨公司及賣場進行無預警動態公共安全聯合檢查。

今天共抽查4家百貨與賣場，建管處指出，分別為誠品松菸店、太平洋崇光百貨復興館、新光三越百貨A9館、禮客OUTLET-內湖二館等，檢查結果前3間業者都合格，僅禮客OUTLET-內湖二館不合格。

建管處說明，禮客OUTLET-內湖二館違規事項包括，現場檢查發現防火鐵捲門損壞，導致無法正常下降，將依建築法91條裁罰12萬元，並要求場所於2日內改善完畢。

除此之外，還查獲業者未辦理公安申報，同樣將依法裁罰12萬元，並要求10日內辦理申報作業。

建管處表示，針對上述缺失，倘若場所未依限改期限改善，將再重罰30萬元，必要時可予以斷水斷電，以落實消費場所公共安全的管理與維護。

內湖 公安 北市

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