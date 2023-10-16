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三芝茭白筍產季將至 10月21日開放體驗採筍樂

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
10月21及22日至三芝遊客中心參加茭白筍節系列活勤，活動精彩豐富，歡迎大家一同來三芝茭遊，做伙採筍趣! 圖／紅樹林有線電視提供
10月21及22日至三芝遊客中心參加茭白筍節系列活勤，活動精彩豐富，歡迎大家一同來三芝茭遊，做伙採筍趣! 圖／紅樹林有線電視提供

一年一度三芝茭白筍產季到，新北市副市長劉和然邀大家於10月21及22日至三芝遊客中心參加茭白筍節系列活勤。今年除了做市集、採筍體驗外，還有「梯田排球嘉年華比賽」與「吃泥拔河比賽」，活動精彩豐富，歡迎大家一同來三芝茭遊，做伙採筍趣!

新北市副市長劉和然表示，每年10到11月為新北茭白筍產季，三芝區為新北最大茭白筍產區，受惠於陽明山乾淨的水泉與富含火山灰的肥沃水梯田，孕育出支支飽滿肥碩口感脆、甜度高的白筍，也邀請民眾10月21及22日到三芝「茭遊」嘗筍。

經營蕃婆林休開農場的三芝青農鄭志偉分享，三芝茭白筍屬於赤殼種，外型較大、筍肉纖維細緻、甜度也高，簡單料理即可上桌，是秋天必吃美食。

三芝區農會理事長林義信表示，為鼓勵在地農民產出品質優良、具市場競爭力者的赤殼晚生種·將在10月19日舉辦茭白筍評鑑會，評鑑區分為剝白组、帶殼组和甜筍王，展現農民整年辛苦耕耘的成果，並邀請專家學者進行評分，選出筍中之王，並且獲獎農友也將在10月21日開幕活動進行頒獎。

三芝區長賴小萍表示，為期兩天的活動皆有深受民眾喜愛的免费「採筍體驗」，每日8梯次、每梯次50名，40名採線上報名，並開放10名現場報名，邀請大小朋友下田採筍，一同感受農民栽培的辛苦舆豐收的喜悅。

農民 劉和然

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