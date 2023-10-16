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日本琴平町推觀光 九份遊客體驗手作烏龍麵

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
日本琴平町享有盛名的「狸屋」烏龍麵店師傅教導民眾「手揉腳踏」製作烏龍麵，參與者除了能親自體驗手作麵條的樂趣。 圖／觀天下有線電視提供
日本琴平町享有盛名的「狸屋」烏龍麵店師傅教導民眾「手揉腳踏」製作烏龍麵，參與者除了能親自體驗手作麵條的樂趣。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區公所、琴平町公所、琴平商工會、九份商圈四方合作共同舉辦「琴平町觀光物產展」，邀請到琴平町享有盛名的「狸屋」烏龍麵店師傅教導民眾「手揉腳踏」製作烏龍麵，參與者除了能親自體驗手作麵條的樂趣，亦能現場品嚐道地的日本美味。而疫情後九份人潮回流，來往的遊客絡繹不絕，因此來體驗烏龍麵製作的民眾也相當踴躍。

這次帶隊前來的琴平町商工會會長氏家孝志表示，這次的觀光物產展是屬於友好交流協定裡觀光和產業的交流，非常感謝瑞芳區公所、九份商圈及里長們的協助，希望藉由這次的活動能讓大家更加認識琴平町。

瑞芳區區長楊勝閔表示，隨著九份的遊客人潮回流，藉由「琴平町觀光物產展」琴平町及所帶來的豐富物展，讓台日友好能真正力行實踐，之後如有機會瑞芳區也可以到日本琴平町舉辦相關特展。

九份商圈代表許立育表示，我們知道琴平町最有名的美食就是讚岐烏龍麵，其所帶來的特展商品往往很快被熱銷秒殺，大家可以好好把握這次機會來體驗美食。

為期兩天的觀光物產展圓滿落幕，藉由這次活動不僅鞏固瑞芳區與琴平町的友好關係，也更加深化了彼此之間情誼，為未來的雙方的互動埋下持續交流的種子。

烏龍麵 瑞芳 九份

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