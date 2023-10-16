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淡水女路3.0成果展 重現台灣首位女醫故事

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水女路3.0更有19位女性參與，並重現臺灣第一位女醫生蔡阿信的生命故事，帶領大家一起看見女性力量與發展的軌跡。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水女路3.0更有19位女性參與，並重現臺灣第一位女醫生蔡阿信的生命故事，帶領大家一起看見女性力量與發展的軌跡。 圖／紅樹林有線電視提供

為了培訓婦女二度就業，由新北市社會局、淡水區公所與新北市社區旅學關懷協會舉辦的淡水女路3.0更有19位女性參與，其中還包含三位新住民，成果豐碩，因此昨天在將捷文創滬尾藝文休閒園區當中滬尾故事館，更舉辦了一場成果發表會，以「她的故事劇場」重現臺灣第一位女醫生蔡阿信的生命故事，帶領大家一起看見女性力量與發展的軌跡，並鼓勵婦女二度就業，創造自我價值。

新北市社會局長李美珍表示，新北市人口超過400萬，其中有一半以上是女性，高達11萬多位新住民也是全國最多，市府近年來結合在地團體，透過文史及地景，培訓女性導覽員，陸續發展出平溪菁桐女路、貢寮海女及淡水女路等，除促進女性社會參與，也提升二度就業及中高齡女性經濟實力。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，「淡水女路」不只培訓在地女性導覽人員，也結合當地女性歷史人文風景，除了為女性發聲，並看見女性多元角色，從重現馬偕博士夫人張聰明的故事，到重返第一位女醫生蔡阿信，培力二度就業婦女及新住民，透過在地專業導覽，以創造就業機會，現場立委洪孟凱、市議員陳家琪、淡水區長巫宗仁等均參加成果表會，展出以聰明降落、新星綻放和Mother多重角色為三大主題，並有每位學員實際導覽的成果展出，展出時間到10月29日，歡迎各界前往觀賞體會。

淡水 新住民

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