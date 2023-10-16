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投入治安 新北警增添253名警大、警專新血全國最多

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警專40期畢業生左起林鈺翔、黃明鵑、林心妮、鄭次浩。記者黃子騰／翻攝
警專40期畢業生左起林鈺翔、黃明鵑、林心妮、鄭次浩。記者黃子騰／翻攝

新北市警局今天辦理警大88期及警專第40期畢業生分發作業，此次新北市警局共分配13名巡官、240名基層警力，合計增補253名為全國最高。新北市警局長廖訓誠特別期許每一位警界生力軍扮演好警察的角色，全心投入維護新北市治安的工作，正確、果敢執法，用心守護市民安全，讓新北市的治安防護力更上一層樓。

局長廖訓誠表示，新北市轄區幅員遼闊，人口數超過402萬人，治安、交通及各項為民服務案件逐年增加，加上明年總統、立委選舉將屆，警察工作量相對繁重，感謝警政署考量新北市警察局警力負擔及急需補足缺額之需求，優先派補巡官及警員，以利因應繁重勤務執行。

警專40期畢業的警員黃明鵑表示，曾在實習期間跟隨學長姐前往跳樓輕生的自殺救護案件，經過2小時的僵持當事人才被學長姐給勸下，當時就深刻體會到當警察是可以幫助人的。家住桃園的黃明鵑表示，先前即有耳聞新北市警局治安交通狀況相對繁重，但相信也能學習進步更多，因此特別選擇到全國人口數最多的新北市警局來服務，她將會憑藉過去兩次實習的經驗儘快進入狀況，讓自己成為一個合格的人民保母。

同樣是警專40期的警員林心妮在校成績優異，她表示小時候在路上看到警察穿著制服指揮交通，覺得相當帥氣，當時就希望自己有朝一日也能穿起警察制服，讓自己有能力保護家人、幫助其他人。很高興可以正式加入新北市警局，希望能將在警校所學的知識，應用發揮的實務場域上，對社會有所貢獻。

出身警察家庭的警員鄭次浩（警專40期畢業）說，父親跟爺爺皆從事警察，在耳濡目染下，對於警察工作充滿期盼，早已決定要「繼承衣缽」，將警職精神香火傳承下去。前兩次實習分別在海山分局及板橋分局，見識過許多新北警察勇猛的一面，很高興加入新北市警局的行列，守護自己家鄉及人民。

新北市警局表示，這批警界生力軍即日起將展開為期2個月的實務訓練，各分局均指派表現優秀的資深同仁指導，期藉由優良的經驗傳承，幫助新進警員儘速進入狀況，幹部亦會主動關懷同仁需求適時給予協助，營造良好工作環境，讓新進警察安心工作，維護團隊士氣。

新北市警局今天上午舉行警分發作業，警專畢業生選擇服務分局。記者黃子騰／翻攝
新北市警局今天上午舉行警分發作業，警專畢業生選擇服務分局。記者黃子騰／翻攝
分發至新北市警局的警專畢業生自選服務分局。記者黃子騰／翻攝
分發至新北市警局的警專畢業生自選服務分局。記者黃子騰／翻攝
新北市警察局長廖訓誠逐一向新進警員加油打氣。記者黃子騰／翻攝
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