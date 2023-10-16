林口工一「頭湖一路」11月6日通車 往返頂福里更便捷

新北林口移入人口與產業發展日益增進，新北開發林口工一工業區市地重畫，區內重畫區內計畫道路也已逐漸成形。新北工務局表示，林口頂福巖祖師廟的「頭湖一路」，順應廟方於11月9日起舉行廟會遶境等活動，同意在和交通等單位會勘後確保行車安全無虞之下，於11月6日通車，讓民眾往返林口市區及湖南里、頂福里更方便。

工務局指出，自2019年起辦理林口工一工業區市地重畫，由於林口區地理位置優越，緊鄰桃園機場、台北港以及機場捷運，具備發展極佳的發展條件，隨著社會住宅進駐及未來搭配林口影視專區等，該重畫區內公共設施也逐步建設完善。新工處今會勘重畫區內新開闢完成的頭湖一路，並邀請4位在地議員和頂福巖祖師廟方共同到場，廟方在現場表達希望市府能讓頭湖一路通車時間配合遶境活動。

新工處說明，市府自2021年完成文化北路二段40米拓寬工程後，歷時4年多的重畫區開發已陸續到位，區內道路也完成命名作業。其中20米寬的「頭湖一路」是通往頂福里的重要幹道，市府原定待重畫區驗收完畢後再開放道路通行，但後來決定順應民意、尊重廟方意見，盡速辦理開通前履勘作業，在確保行車安全無虞後，將於11月6日開放「頭湖一路」，其餘路段則將在驗收及確保安全無虞後陸續開放。

新工處表示，林口工一市地重畫工程全區占地約108公頃，位處保護區及綠地用地，緊鄰文化北路二段、新北市特殊教育學校，總計畫經費約為59億元，重畫區內規畫12條總長約7.5公里計畫道路，也建置13公里共同管道收納民生用電、電信等設施，可降低未來道路維修頻率及成本，同時具有防範豪雨風災的滯洪池及公園綠地。