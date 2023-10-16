台北好水直飲台維護記錄造假 議員批罔顧市民飲水安全

台北好水直飲台維護記錄爆造假，北市議員陳賢蔚今指出，直飲台維護記錄竟直接寫到今年12月31日，除了穿越時空外，維護員還能在同時間點維護多個直飲台，就像使用「任意門」，罔顧民眾用水衛生安全。北水處說，會後將調查維護狀況，3周內提交完整報告。

陳賢蔚今在議會質詢時表示，直飲台旁都會有QR Code，提供水質監測狀況、檢驗結果及自主維護記錄等，該記錄除有水質檢查狀況、檯面清潔、排水時間、氯含量、執行者、備註資訊外，還有維護時間，卻發現有「穿越時空與地點」的記錄表。

根據陳的統計資料，台北12行政區內共有500處直飲台，逾2天未維護的飲水台有198處、逾1天未維護有231處、造假維護日期有35處、同時點不同地點的維護記錄有25筆（101處）。

陳賢蔚說，昨天檢查各遞直飲台，發現部分維護記錄的日期都已先寫好，從10月16日到12月31日都有；過去的記錄中，也有同時間維護21處直飲台，諷刺自來水處能穿越時空和任意門，能到未來先填寫維護記錄，或是有任意門可以同時到好幾個不同的地方做維護。

此外，直飲台每日要維護，卻有超過半個月沒維護的地方，最近一次還停留在9月26日。陳賢蔚批評，直飲台有這麼多造假記錄，處長卻完全不知情，要求台北自來水事業處應全面改進監督程序，禁止怠惰造假情事，同時檢視直飲台維護情況，保障市民飲水安全。

台北自來水事業處長范煥英回應，雖然管理單位每天都要自主維護，但只有5天上班日，每周也安排2次進行水質檢測，不確定對方是否有在周六、周日做維護，每次維護時間約20分鐘，事後會了解維管狀況，3周內提交完整報告。