公有塔位3年用罄 北市新建塔位大樓2027完工里長仍反彈

因應超高齡化，台北市公有納骨塔位預計到2026年，目前富德靈骨樓的候補排隊人數也達650塔、陽明山納骨塔約70位，儘管陽明山臻愛樓還有1.1萬塔位，不會因位於地下室民眾申請意願低，因應公有塔位三年後用完，北市府規畫在文山區博嘉里新建納骨塔，預計蓋成10層樓的富德二塔大樓，預計周六與地方舉辦說明會，明年上半年開工新建，2027年完工。

不過在地里民反彈仍大，在地里長吳坤輝說，「里民都質疑，博嘉里已經有一處靈骨樓，博嘉里為什麼要承受這麼多鄰避設施？」

北市殯葬處表示，目前台北市每年約有3880個塔位需求量，儘管近年環保葬意願愈來愈高，但塔位需求仍高，加上目前台北市地面層的塔位幾乎都滿了，為了服務北市250多萬市民及其親友，北市府會密集與地方溝通，針對里長提出的訴求，也會積極溝通。

殯葬處表示，目前富德二館新塔位大樓預計花費13億元興建，10樓將規劃為神主牌位區5萬個；一、三至九層規劃為骨灰存放空間，預計規畫12萬個骨灰櫃；二樓規畫維祭拜大廳、辦公空間、並於室外規劃空橋與南側道路相接，地下一層則為防空避難室及停車空間。

為了加強與里民溝通，北市府10月21日周六將再舉辦居民說明會，預計113年上半年辦理辦理工程發包，工期約34個月，預計2027年底啟用新塔。

對於新塔大樓可能影響周邊環境交通，殯葬處表示，未來新塔位大樓蓋好之後，將針對文山區目前公墓區還看得到的公墓優先遷葬，預計優先10.1 5公頃3186個墳墓。