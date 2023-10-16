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居民注意！瑞芳、貢寮17日停水23小時 2241戶受影響

中央社／ 新北16日電
瑞芳、貢寮部分地區將自17日9時起停水至18日8時止，停水共23小時，停水用戶共2241戶。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者游明煌攝影
瑞芳、貢寮部分地區將自17日9時起停水至18日8時止，停水共23小時，停水用戶共2241戶。圖為示意圖。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

新北市水利局今天表示，因台灣自來水公司進行管線工程，瑞芳貢寮部分地區將自17日9時起停水至18日8時止，停水共23小時，停水用戶共2241戶。

水利局發布新聞稿指出，台水公司第1區管理處辦理「台二線72K+530至73K+330管線汰換工程斷管連絡作業」，將17日9時起進行23小時施工停水。

停水地區包括瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里；貢寮區和美里。

水利局表示，此次停水用戶共2241戶，市府將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命。

臨時供水站分別是瑞芳區：瑞濱里活動中心、深澳里活動中心、鼻頭里（鼻頭停車場公廁旁）、濂洞里（水湳洞遊客中心）、海巡署南雅安檢所、海濱里海濱路38號旁、長仁社區公車站旁停車場、瑞濱路19號前停車場、濂新籃球場；貢寮區：龍洞街41號前、下雙溪街20號、和美國小、龍洞街4之1號前。

停水 貢寮 瑞芳

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