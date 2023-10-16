外送使用循環容器 「新北好綠食」前300組訂單享免運

新北市環保局與提供環保外送及循環餐具租借服務的LooPick循拾公司合作推動「新北好綠食」活動，即日起至12月16日止，只要透過「LooPick 循拾」網站訂購餐點，前300組訂單可享有免運費優惠，同一帳號在活動期間內第10次下單，還可享歷次訂單加總金額10%回饋，可折抵該次訂餐或用於後續訂單，愛地球也省荷包。

近年餐飲外送平台興起，免洗餐具使用量越來越大，環保局表示，為從源頭減少一次性餐具使用，與業者共同舉辦「新北好綠食」循環容器餐盒環保外送活動，廣邀新北市餐飲店家加入，由「LooPick 循拾」循環容器業者提供循環容器及訂購平台服務。

環保局說，目前已有44家新北餐廳響應，提供便當、早午餐等多元類別的餐點，消費者只需提前2個工作天至「LooPick 循拾」網站訂購，平台確認餐點內容無誤後，將通知店家使用循環容器盛裝，再由循拾派員送餐，而消費者享用美食後僅需簡易清洗廚餘垃圾並堆疊整齊，平台將依約前往回收送至清洗站。

環保局指出，清洗站將依據衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」洗滌清潔、有效殺菌及細部檢查後再進入下一次循環使用，盼改變大眾習慣，減輕一次性餐具回收帶來的環境負荷，達成環境友善。