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三峽河漂魚屍油渣！禍首廢油場漏油未通報 恐遭罰最高600萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
環保局稽查人員主動巡查過程，發現長福橋下又出現黃油渣，終於循線找到源頭。圖／新北市環保局提供
環保局稽查人員主動巡查過程，發現長福橋下又出現黃油渣，終於循線找到源頭。圖／新北市環保局提供

新北市三峽河長福橋段今年9月21日起陸續有民眾陳情看到河面猛冒魚屍與黃色浮油殘渣，新北市環保局展開清查，因三峽河流域廣闊溯源困難度，稽查員連日監控、巡查，10月12日再度發現油汙，循線終查到源頭是上游廢食用油再利用工廠，當場要求廠商完成清理作業，並依違反水汙染防治法規定告發，最高可處600萬元以下罰鍰。

環保局表示，環保局接獲三峽河段頻頻出現死魚，且沿上游大同橋至下游長福橋段均出現廢水浮渣，10月4日更查有大量浮渣於沿岸蓄積，當下稽查員採集水樣分析，經水質快篩檢驗雖未有急毒性及異常反應，但為查出浮渣來源，稽查員仍於三峽河沿線，包含大同橋、長福橋架設科學儀器24小時連續監測，並針對列管事業逐一進場排查。

經連續多日監控及分析，發現一列管事業廢水及作業性質與先前查獲的汙染物相近，環保局也在廠區後方鄰近三峽河排放口對岸架設監視器監控。

稽查員12日巡查時，發現長福橋下又出現黃油渣，立即查看上游架設監視器畫面，發現該河段也有黃色油脂渣殘留河道邊，立刻進入該場查核，確認該場於10月11日23時許因廢食用油貯油槽輸送馬達墊片損壞，造成廢油沿場區廁間旁經溝渠流至三峽河。

業者雖在事發時就採取緊急應變措施，但列管事業依規定於事故發生後3小時內，應通知當地主管機關，該業者未依規定完成通報，已違反水汙染防治法規定，本局依法告發，最高將處600萬元以下罰鍰。

環保局說，業者於應變時將廢油先盛裝於塑膠麻布袋中，但貯存地點未保持清潔完整，致有滲出，也同時違反廢棄物清理法，環保局也依法告發。業者表示，會配合要求改善盡速復原。

廢食用油回收再利用業者貯油槽的輸送馬達墊片損壞，造成廢油沿場區廁間旁經溝渠流至三峽河。圖／新北市環保局提供
廢食用油回收再利用業者貯油槽的輸送馬達墊片損壞，造成廢油沿場區廁間旁經溝渠流至三峽河。圖／新北市環保局提供

監控 監視器

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