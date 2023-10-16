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大巨蛋最新進度？北市府：11月閉門和萬人棒球賽測試

中央社／ 台北16日電
台北大巨蛋消防缺失經８次嚴格查驗結果，已全部完成現場改善複檢合格，預定10月下旬取得使照。圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋消防缺失經８次嚴格查驗結果，已全部完成現場改善複檢合格，預定10月下旬取得使照。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋預計10月下旬可取得使用執照。台北市議員徐巧芯今天詢問大巨蛋壓力測試進度；台北市體育局長王泓翔說，11月初和中旬將分別舉辦閉門和棒球暖身賽試營運測試。

台北市議會今天進行教育委員會業務單位工作報告，國民黨台北市議員徐巧芯會中質詢問大巨蛋即將進行兩次測試，包括封閉式和開放萬人觀賽，相關進度和測試回饋為何。

民進黨台北市議員鍾佩玲則詢問，大巨蛋到底可否辦演唱會，根據大巨蛋籌備處回應說遠雄沒有提出相關申請，但9月中市府會議有討論此事，以及大巨蛋能否趕上舉辦今年底的亞錦賽。

同黨籍台北市議員許淑華也說，遠雄已成立廣告傳播公司，未來將承攬演唱會執行單位，民間廣為周知此事，這才是大問題，因為大巨蛋是棒球場，同時認為大巨蛋公益檔期每年只有10天過少，因許多學校球隊都會有到大巨蛋打球的需求。

王泓翔答詢表示，大巨蛋兩項測試規劃都落在11月，前者預計11月初為閉門測試，後者約在11月中旬開放、免費索票，會用類似棒球暖身賽方式進行，類似試營運演練概念，讓民眾來看球賽並做好相關疏散演練，同時會設計表單供民眾填寫，以了解相關民意改善。

是否辦演唱會，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，這在建照、使照會有相關規定，使照是否會註記，仍待台北市建管處的處理結果，會尊重相關主管機關指示，目前還無法處理。

陳世浩說，若大巨蛋未來要辦演唱會，因其為多功能場館，可回歸內政部在民國106年所解釋依「大型群聚活動安全管理自治條例」處理；是否舉辦亞錦賽部分，因尚未拿到使照，目前積極趕辦中、尚未放棄，拿到使照後會有較明確訊息。

王泓翔也補充說明，大巨蛋仍要以辦體育賽事為主，因為是體育場館，棒球賽會是未來主推運動，其他非運動賽事部分可回歸內政部函釋申請，但現階段仍希望遠雄優先舉辦棒球賽事為主。

另外，亞錦賽不會等到拿到使照才籌備，目前是同步處理，但仍須視亞錦賽整體規劃配合。

大巨蛋 北市 議員

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