永和大陳都更單元5自辦公聽會 實施者將再辦小區說明會

新北都更持續，其中永和地區因為地狹人稠，老舊房屋多，更時常引起關注，當地大陳單元5公辦更新案昨舉辦都更案自辦公聽會，超過250名住戶、地主參加，讓團隊說明，民眾也充分表達意見，讓該單元更新案又向前邁一步，實施者未來也將再辦小區說明會。

都更處說明，永和大陳單元5公辦更新案昨上午於頂溪國小舉辦都市更新事業計畫自辦公聽會，由實施者統一工商綜合區開發股份有限公司及規畫公司說明更新後的建築規畫，未來臨保安路側將留設8米的開放人行空間，也規畫申請耐震標章，提供在地居民更好更安全的生活品質。

都更處指出，這次自辦公聽會有超過250名住戶、地主參加，也有里長及民意代表參與，會中由實施者團隊說明預計申請容積獎勵值、安置的租金補償及開放空間的規畫內容，針對住戶提出推動期程、審議及權益等問題，也由市府代表、專家學者及實施者團隊，在現場充分回應；實施者也預計再以小區說明會的方式，讓民眾充分表達意見。

都更處主秘謝惠琦表示，大陳單元5更新範圍內房舍老舊、公共設施不完善、加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求，且單元範圍內的土地所有權人多達300餘人，人數眾多產權複雜，整合起來相當不容易。