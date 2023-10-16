安坑輕軌K8站周邊區段徵收案 18日辦地上物查估前會議
新北市新店區安坑輕軌成軌道建設熱門話題，沿線也將都有特別土地規畫，其中新和國小站周邊就有J單元區段徵收案，未來將規畫住宅區、公園及停車場等，預估11月辦理地上物查估作業，後天下午舉行查估前說明會。
地政局表示，10月18日下午2時將在新店區中央市民活動中心禮堂召開「新北市新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收案」地上物查估前說明會，邀請區內土地及地上物所有權人踴躍參加。
地政局說明，該徵收案範圍東至新北環河快速道路，西至安和路三段，南至安和路9巷附近，北臨新和街32巷底，開發面積約1.4974公頃，區內畫設0.7702公頃住宅區，以及公園、停車場用地、道路等公共設施用地0.7272公頃。
該區鄰近捷運安坑輕軌K8新和國小站，配合捷運通勤及活動旅次特性，規畫交通系統並畫設停車場用地，提供捷運場站轉乘需求，建構以大眾運輸導向之都市空間發展機能。另外，區內公園除提供民眾休憩外，後續將結合滯洪功能，吸納開發後地表逕流，強化地區防災滯洪能力。
地政局指出，該區段徵收案細部計畫於7月21日經新北市都市計畫委員會第154次會議審議通過，預計11月辦理地上物查估作業，因此先行召開查估前說明會，向土地及地上物所有權人說明地上物查估補償作業流程及相關規定，期藉由與民眾雙向溝通，蒐集各方意見。
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