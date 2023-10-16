台中樂居金獎培力課程 人氣獎線上投票10社區獲獎

台中樂居金獎雙年展首次規劃培力課程，人氣獎線上投票結果今天公布，社區綠化及節能減碳分別選出前5名社區，獲頒人氣獎狀及獎金1萬5000元。

台中樂居金獎雙年獎首次規劃培力課程，昨天正式結束培力成果人氣獎線上投票，台中市政府住宅發展工程處今天舉行記者會，公布培力成果人氣獎及2024樂居金獎雙年獎評選活動。

台中市住宅發展工程處長陳煒壬表示，台中樂居金獎雙年獎是各社區競逐的獎項，得到很多社區的回應，而培力成果人氣獎則是首次舉辦，讓社區更有自信參加明年的樂居金獎，並於今天舉辦成果展。

陳煒壬說明，這項培力課程主要針對社區綠化及節能減碳等，共有全市112個社區報名參加，透過好的老師指導如何做培力，例如要如何種好植栽，如何能夠以設施可以改善節能減碳。

陳煒壬指出，明年樂居金獎將新設小花人氣獎，小花是永續的概念，就像社區努力開出一朵朵小花，可以1年辦培力課程，1年辦樂居金獎，樂居金獎每年約80到100個社區參加，15年來大約有1500個社區參與，希望未來每年都有逾百個社區參與，讓樂居金獎成為優良社區的指標。

培力成果展從5日到20日在台中市政府文心第二市政大樓1樓中庭展出，人氣獎線上投票則於15日結束，共針對社區綠化及社區節能減碳等2項各選出前5名社區，獲選社區可獲頒人氣獎狀及獎金1萬5000元，會中並公布2024台中樂居金獎雙年獎從11月1日到12月31日開放報名，報名資訊將公布於住宅發展處網站。