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公園管理挨批多頭馬車 新北景觀處擬擴編統管

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
中和民享公園階梯地磚破裂，亟需修復。圖／新北市議員張嘉玲提供
中和民享公園階梯地磚破裂，亟需修復。圖／新北市議員張嘉玲提供

新北市有1030座公園，目的事業主管機關新北市景觀處卻只有35人，大部分公園維護仍交由各地區公所負責。新北市議員張嘉玲指出，公園除植栽，還有遊具、地磚、地墊與地下停車場等設施，需要修繕、維護要分頭找農業局、工務局、交通局、公所等單位，宛如多頭馬車各自為政。新北市農業局長李玟表示，景觀處目前正規劃擴編專案，已找來相關單位討論擴編業務，定案後將報府級簽核。

新北市景觀處表示，擴編人力後主要執行業務，包含新北市綠色資源發展及管理政策擬定及執行、參與都市計畫委員會暨審查會做為日後都市規畫願景依據，也將新創本市苗圃規畫生態園區經營管理、生態導覽及教育活動以及受理日後新闢公園用地捐贈及移撥等。

景觀處指出，本案目前處於研議階段，相關業務龐雜且有新創部分，並涉及市府組織編制再造，須同步與其他機關協調討論，經費編列亦須提報主計、財政等單位審核，後續將持續積極辦理人力編制擴編與規畫事宜。

民進黨議員張嘉玲指出，中和民享藝文特區公園美其名有「藝文」，但公園長期積水，先前老舊遊具不合格被移除，地墊卻無人管理，一下雨就會溼滑無比，還要里長常去刷洗；另公園有植栽、地磚與地下停車場，又分由公所、交通局負責，有問題根本不知道要找誰最快。

民政局長林耀長回應，公園目前仍是由地方公所管理，只要有修復問題，公所都會由已編列的預算修復，而景觀處主要是提供專業建議與相關規劃。

李玟表示，民享公園修繕問題要個案討論，若有積排水問題，需要調查是地下停車場結構物引發，還是地面排水問題，前者需要交通局協助，若是表層排水問題，公所即能使用預算修復。

景觀處人力不足，李玟指出，目前觀處正在規劃擴編專案，先前也已找過工務局、城鄉局、民政局、文化局與人事單位討論過，對於有哪些業務要回歸景觀處有初步討論，景觀處辦公場所也有預留空間，作為未來擴編需求使用。

張嘉玲表示，如果能強化各公園管理，她全力支持擴編，但在擴編前須做好相關工作，她就舉先前自強公園因為樹木倒塌，公所很有效率第一時間找來農業專家健檢，卻也發現新北公園樹木沒有編號與履歷，根本難以管理。

至於樹木擴編，林耀長指出，目前各公所針對行道樹都有分階段編號，因為公園有明確地點，因為預算有限，目前尚未編列公園行道樹。

張嘉玲指出，自強公園有20-30棵樹木都有生病情形，有些甚至是中空，哪天倒下來都不知道，她認為應該盡速把編號系統建立，才能讓管理更有效率。

景觀處則回應，為提升新北市公有行道樹的養護品質及進行系統化管理，本處整合全市29區樹木資源，建置「新北之森—樹木系統作業平台」，今年新增線上申請系統，取代過去只能以紙本作申請程序，系統化管理相關資料。

中和民享公園長期積水，無法解決。圖／新北市議員張嘉玲提供
中和民享公園長期積水，無法解決。圖／新北市議員張嘉玲提供
中和民享公園遊具地墊常因下雨溼滑。圖／新北市議員張嘉玲提供
中和民享公園遊具地墊常因下雨溼滑。圖／新北市議員張嘉玲提供
中和民享公園雖然是藝文特區，卻被地方發現長期髒亂不堪。圖／新北市議員張嘉玲提供
中和民享公園雖然是藝文特區，卻被地方發現長期髒亂不堪。圖／新北市議員張嘉玲提供

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