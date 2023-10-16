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台南土城聖母廟萬人糊春牛 黃偉哲糊下第一片「春牛肉」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
正統鹿耳門聖母廟今舉辦「萬人糊春牛‧人人種福田」啟動儀式，市長黃偉哲與400多名師生共同「開糊」，為春牛糊下第一片「春牛肉」。圖／台南土城聖母廟提供
正統鹿耳門聖母廟今舉辦「萬人糊春牛‧人人種福田」啟動儀式，市長黃偉哲與400多名師生共同「開糊」，為春牛糊下第一片「春牛肉」。圖／台南土城聖母廟提供

具有40餘年歷史的台南市定民俗「土城仔迎春牛」活動，明年「甲辰年春牛」將首度開放民眾參與製作，正統鹿耳門聖母廟今舉辦「萬人糊春牛．人人種福田」啟動儀式，市長黃偉哲與400多名師生共同「開糊」，為春牛糊下第一片「春牛肉」，也邀請全台民眾來糊春牛、種福田。

黃偉哲表示，「萬人糊春牛」活動是台南市重要的民俗文化，兼具宗教與歷史文化意涵，雖然隨著科技發展，傳統文化已日漸式微，但在市府、廟方與各界共同努力下，期盼透過民俗活動將台南獨有的文化資產綿延傳承，也讓下一代了解其中意義。明年是台南400年，市府將與民間團體一起全力推廣，讓更多人認識到台南的文化與宗教。

今日糊春牛活動邀請土城、青草、三股、學東國小及土城非營利幼兒園400多名師生參加，大家為「春牛肉」沾上糨糊再黏貼到春牛骨上，現場熱鬧非凡、笑聲不斷。現場特別安排幼兒園小朋友糊製較低的「春牛腳」，道長吳文進表示，不是因為看不起幼兒園個子小，而是因為腳是基礎，這些孩子們是國家的基礎、未來的棟梁，由他們來糊春牛腳最適合。

廟方說，「迎春牛」是台南市定民俗，「迓春牛、搶春牛、高空煙火炸蜂炮」更是聖母廟享譽國際的元宵慶典，糊紙藝術保存者吳文進道長首度挑戰「全程於聖母廟內製作春牛」，開設「春牛創作坊」，集結40餘名傳習師傅群，教導有興趣的民眾糊製春牛，自10月1日稟天開工後半個月，春牛骨架已完工，全程遵循古法，以宣紙手捻「紙撚釘」，綑綁具有韌性的「竹皮」(片)，第2階段則要以「五行紙」製成的「春牛肉」層層糊貼。

土城聖母廟主委王增榮表示，牛代表南部農耕文化，「糊春牛」是希望把「牛」的精神傳承下去，人要學牛，慢慢做、靜靜付出，「種福田、為眾生」也是糊春牛的意義。這次，邀請土城附近庄頭的學校一起來糊紙，這些小朋友都是國家未來的希望，要記得春牛的精神，「自己的春牛自己糊、自己的文化自己保存。」

正統鹿耳門聖母廟今舉辦「萬人糊春牛‧人人種福田」啟動儀式，市長黃偉哲與400多名師生共同「開糊」，為春牛糊下第一片「春牛肉」。圖／台南土城聖母廟提供
正統鹿耳門聖母廟今舉辦「萬人糊春牛‧人人種福田」啟動儀式，市長黃偉哲與400多名師生共同「開糊」，為春牛糊下第一片「春牛肉」。圖／台南土城聖母廟提供

台南 幼兒園 黃偉哲

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