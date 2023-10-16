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海拔300公尺以上難取水！ 新北貢寮首座水井完工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
不少高地居民無自來水管線，蓄水塔儲備用水讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供
不少高地居民無自來水管線，蓄水塔儲備用水讓居民生活更便利。圖／新北水利局提供

新北市貢寮區因地勢問題無自來水，新北水利局為改善民眾用水情況，補助貢寮區公所約823萬元，於吉林里、龍岡里及和美里共完成3件簡易自來水工程，其中吉林里內寮街下坪地區更設置首座水井型簡水系統，解決過去居民用水不穩定及生活的不便利。

水利局長宋德仁表示，今年度共補助約823萬於貢寮區3件新設簡易自來水工程，共35戶居民受惠，其中龍岡里及和美里2件為地面水工程，共完成3處新設取水口，2吋HDPE管線3800公尺，5噸蓄水塔7座3噸3座；另外1件為吉林里內寮街下坪地區的地下水井工程，設置深度180公尺的水井1處、5噸蓄水塔3座與3噸1座、1吋HDPE管線1270公尺。

宋德仁說，吉林里內寮街下坪地區的簡水工程，是貢寮無自來水地區的首座水井型簡水系統，會採鑿井方式取水的原因，是因該區位海拔300公尺以上，地勢高且離主要水源遙遠，居民依賴的野溪山泉水，每到枯水期時容易乾涸無水可用，就必需至山下載運，又加上家戶位置分散管線統合不易，一直是當地供水的困境，透過區公所及里長簡束卿會勘討論，決定就地鑿井開創水源來克服，鑿井後於井口附近設置3座蓄水塔，並鋪設管線近1公里連接原有及新設的蓄水塔，確保居民們都有水用。

吉林里長簡束卿說，內寮街下坪地區是最尾端最高的地方，附近沒有溪水，里民缺水時真的很辛苦，水井完工後，里民取水變得好方便，終於不用再下山去載水了；且相較於地面水，水井不用擔心雨水沖刷及泥沙淤積的問題。

宋德仁指出，新北幅員廣大且城鄉地理環境迥異，為改善無自來水的地區居民用水問題，市府每年均編列約5000萬的經費，力求不同環境下的民眾都能在生活用水方面得到相對應的照顧。

為打造新北貢寮首座水井，工程人員正施作深度180公尺深度的鑿井作業。圖／新北水利局提供
為打造新北貢寮首座水井，工程人員正施作深度180公尺深度的鑿井作業。圖／新北水利局提供
吉林里長簡束卿表示，首座水井型簡水工程改善了當地長期供水不穩的問題。圖／新北水利局提供
吉林里長簡束卿表示，首座水井型簡水工程改善了當地長期供水不穩的問題。圖／新北水利局提供

貢寮

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