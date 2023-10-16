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創意手帳 獲52尊土地公加持

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
盧俊辰（中）創作「智慧詩籤解答書手帳」，父母盧樹陽、高招美昨出席發表會，肯定兒子的才華。記者王慧瑛／攝影
盧俊辰（中）創作「智慧詩籤解答書手帳」，父母盧樹陽、高招美昨出席發表會，肯定兒子的才華。記者王慧瑛／攝影

台灣民間普及的土地公信仰，化為一本融入智慧籤詩解答書。新北市經發局推動「群眾募資輔導計畫」，選出13組團隊，其中荷拉瑪文創公司設計團隊走訪近百家土地公廟，經全台52家廟宇、156個以上聖筊同意，將52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本。昨天發表會辦在板橋深丘福德宮，擲筊大賽吸引信徒同樂。

新北市經發局長何怡明說，新北群眾募資輔導計畫開辦3年，輔導59組團隊上架募資平台，集資金額超過1.67億元。今年度針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生3大領域徵件，獲熱烈回響，許多團隊提出令人眼睛一亮的創意方案。

以七、八年級生為主力的荷拉瑪文創公司，與宮廟網紅盧俊辰合作，鎖定台灣民間普遍的土地公信仰，設計出兼具傳統與創新的手帳。

荷拉瑪文創公司創辦人林瑜均說，土地公文化是台灣民間重要資產，籤詩文字轉換成白話，更通俗易懂，也能引發共鳴，透過這本融入籤詩解答書的手帳，鼓勵年輕一輩親近土地公文化，也藉由詩籤解答讓生活增添智慧、趣味。

昨天發表會上，盧俊辰的父母從桃園來助陣，盧是師大美術系畢業，他說，宮廟是他成長記憶的一環，發揮美術專長，將土地公神像畫在手帳本上，別具意義。

土地公 團隊

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52家土地公廟加持 籤詩解答書手帳出自一群年輕人創意

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