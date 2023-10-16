貧窮線調高 中低收入戶數反降

新北市政府公告2024年低收入戶與中低收入戶最低生活費，每人每月收入分別從1萬6千元調至1萬6400元、2萬4千元調至2萬4600元，幅度2.5％創近年新高；新北中低收入戶數微幅下降，社會局推測是家戶人數減少，分母變小所致。專家提醒，現代家庭關係改變，法令應與時俱進，社會救助法正討論修正，才能讓相關門檻條件更合理。

新北市府公告低收入戶與中低收入戶條件，低收入戶最低生活費每人每月1萬6400元，家庭財產動產金額每人每年不超過9萬元，不動產金額每戶不超過450萬元。中低收入戶最低生活費每人每月不超過2萬4600元，家庭財產動產金額每人每年不超過13萬5000元，不動產金額每戶不超過650萬元。

新北市社會救助科代理科長郭宏昇說，主要是根據2024年消費與通膨指數調整，調整後希望能更符合民眾實際生活情形。

新北市低收入戶、中低收入戶去年分別為1萬8500戶、中低收入1萬136戶，今年低收入戶維持1萬8500戶左右，中低已跌破萬戶，約9700戶。郭宏昇指出，戶數下降推測是獨戶人數變多，也可能因少子化導致家戶人數變少，低收與中低收入戶是根據家戶財產平均計算，分母變小，就可能不符資格。

中華民國老人福利推動聯盟祕書長張淑卿表示，根據「社會救助法」規定，連嫁出的女兒、久未聯絡的子女收入都會併入計算，很多獨老難以達到社會救助條件，要免除計算，需經過法院判決免除扶養義務，民間團體已有討論修法聲浪。

市議員呂家愷表示，除調整資格，受惠者能不能增加才是重點，要讓更多的對象獲得社福資源照顧。市議員黃淑君說，通常需要協助的家庭處境都非常急，若社工人力不足，審核時間可能拉長，公部門作業必須提高效率。