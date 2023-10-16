鳶山堰誰亂倒垃圾 移動天眼緝凶

鳶山堰位在新北三峽及桃園交界處，是重要的水質保護區，提供新北地區民生用水，卻屢遭偷倒垃圾，引發用水疑慮。經本報持續追蹤監督，河川分署及台水公司決定加裝護欄，新北市環保局也將常置10部移動監視器取締告發。地方志工、警方分工投入巡查，多管齊下保護原水區。

三峽水資源保護協會理事長劉石松表示，水保協會30名志工不定時巡查，鳶山里也有巡守隊投入巡邏，「自己水源地自己救」。志工觀察，清晨至晚間時段有種菜、爬山或開車路過者行經茅埔路，較不易發生偷倒垃圾情事，深夜時段人煙稀少，不肖人士以暗夜當掩護，偷倒垃圾熱門時段是深夜11點至凌晨1點。

鳶山堰小檔案 製表／李定宇整理 劉石松說，水保協會及里內巡守隊是志工性質，該路段長約2公里，固定監視器恐怕效果有限，需要搭配警力，才能提高嚇阻及查緝力道。三峽派出所所長謝英山回應，攔水堰為重要設施，每2小時須定點巡邏，防止民眾亂丟廢棄物汙染水源。

當地立委吳琪銘表示，鳶山攔河堰原水區附近，近年頻遭人惡意丟棄垃圾，破壞生態環境，也造成市民用水疑慮，主管機關態度必須更堅定、強硬。建議河川分署、台水公司盡快協調經費，設置圍籬及警告標語，也要處罰違規行為。

新北市議員林金結說，希望架設圍籬、監視器後，能斷絕不肖人士偷倒垃圾亂象，確保210萬用戶飲水安全，周邊山水步道環境清幽，必須守護環境，才能留住三峽優美風光。

新北市環保局預計調用10部移動式監視器架設在沿線，待台水公司架設圍籬後再調整監視器位置，也會不定期巡查，不讓亂丟垃圾者有機可趁。