串聯雙北 北環段新蘆區段標開工

捷運環狀線二階北環段新北產業園區（Y19）至蘆洲中山路（Y20）的CF680A區段標昨開工，台北市長蔣萬安、新北市副市長陳純敬共同主持開工典禮，象徵北環線新北境內全面施工，更是北環段串接北市的重要節點，具指標意義。

蔣萬安表示，北環段全線未來完工通車後，新北產業園區站至台北士林站將由32分鐘縮短為20分鐘，而至大直劍南路站將由49分鐘縮短為28分鐘，減短通勤時間。

陳純敬指出，該工程大部分在新北境內，就像「藍白合」，北市可委託新北捷運局代辦工程，減少行政往返，也增加效率。

台北市捷運局一工處長王怡仁昨簡報說明，新蘆區段標全長3.3公里，今年6月以148億餘元標出，起自新北產業園區站前，沿五工路右轉五權路、穿越二重疏洪道、經高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止，會有3座地下車站Y19A、Y19B及Y20。

王怡仁說，該段工程規模龐大且施工困難，潛盾隧道路線配合中山高基礎橋墩位置採急曲線設計，鑽掘須非常精準且防止地層下陷；該區段Y20車站（蘆洲中山路）是座地下4層側式月台車站，開挖深度達36.2公尺，深度是北環之最；Y19B及Y20站位於二重疏洪道周邊軟弱地質區，施工困難度高，團隊將採用多重保護措施，克服施工困難。

蔣萬安說，此次開工區段標雖然僅3.3公里，卻是串聯雙北的關鍵，具指標性意義，目前南、北環段工程共有8個土建區段標，已有4處動工，剩下4個會加把勁，南環段考試院站至大坪林站可望今年順利標出。

陳純敬表示，北環線全線完工後將銜接新北環狀線，還可在新北產業園區站串聯機場捷運線，徐匯中學站串聯蘆洲線，士林站串聯淡水線，與劍南路站串聯文湖線，也能在五泰輕軌F01站等5站轉乘，串起新莊、五股、蘆洲、三重及台北士林、大直等地區。

新北捷運局長李政安表示，南北環線全長20.7公里、共18座車站，2031年完工後，可與10條捷運銜接轉乘。