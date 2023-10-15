【即時短評】鳶山堰水源地哭泣 管理單位別再互踢皮球

鳶山堰攔水壩主要功能為蓄集上游石門水庫放流水，經板新水廠淨水，供應民生及工業使用，水質保護刻不容緩，當民團揭露水源地遭汙染情事，第十河川分署（原第十河川局）及台水公司第一時間只想釐清垃圾出現在誰轄區，顯見官僚心態，媒體鍥而不捨追蹤，總算讓主管單位動起來，只盼這不是三分鐘熱度，別再讓水源地哭泣。

鳶山堰攔水壩有效容量約490萬立方公尺、滿水位面積約1.76平方公里，鳶山堰攔水壩往上游約1公里範圍為台水公司管轄，再往上游就隸屬第十河川分署，集水區緊鄰三峽通往桃園的茅埔路，道路旁是河川邊坡，深夜人煙罕至、燈光昏暗，垃圾順著邊坡落入水中難被察覺，成為偷倒垃圾熱點。

去年3月本報即揭露此事件，致電河川分署、台水公司得到回應竟是要確認垃圾出現在誰轄區，而非立即派人清理，或思考如何改善問題，甚至推稱要新北市高灘處、環保局加強管理。

本報一路追蹤關注，透過報導將問題浮上檯面，第十河川分署、台水公司終於展開行動，協調雙方花費400餘萬元建置1.7公里長圍籬，阻隔道路與原水區，環保局也投入10部移動式攝影機不定點取締，其實這些作為都可以更早啟動，雖然慢了，但總比無感好。