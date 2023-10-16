社區關懷據點問題多 社局：明年改善

台北市前市長柯文哲2017年起開辦「里辦公處共餐據點試辦專案」，去年底停辦轉型為「社區照顧關懷據點」，補助民間團體在地服務，提供關懷訪視、問安服務、健康促進及餐飲等服務。目前有507處據點，里辦公處占137處、其他團體占370處，但核銷等制度遭詬病。有里長指出，活動費核銷過程長達數月，且常需里辦代墊，有些里長乾脆1至3月不開課。社會局表示，明年將改善行政及核銷流程。

民炤里長周暉泰表示，在社區關懷據點辦活動時，費用很大一部分需里長代墊，因社會局審查撥款時間冗長，他去年底申請第3期延緩失能課程核銷，直至今年5月底社會局才同意，又等到7月10日才將經費撥到里辦帳戶，等待期長達8個月。

周暉泰表示，今年1月中他申請社區照顧關懷據點經費，也是等到5月才入帳，撥付下來的款項卻只能支應7個多月，用完還是要代墊，有些里長乾脆1至3月不開課，這樣根本無法落實長者社會參與。

信義區嘉興里長鄭智耀也說，社區關懷據點有不定期考核，會影響補助，目前也有很多社會團體有社區關懷據點，最近一次考核前5%績優名單，僅3處為里辦公室，他認為里辦本身就有很多考核條件無法滿足，如餐飲、人力培訓等，呼籲社會局應就先天差異分開考核。

社會局表示，明年會調整預算編列方式，提早受理申請計畫、款項預撥及核銷時程，此外，因政府對補助款使用規定，衛福部規範須不定期查核，是為了輔導及了解長者需求，並非以監控為目的，針對里長認為考核指標不公平，社會局認為，部分考核指標對里辦也較有優勢，如電子公文推動、社區資源連結等，不過都會參酌各單位建議，調整考核指標及方式。