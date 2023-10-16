台北變天坑之城？ 巡察機制遭質疑

台北變「天坑之城」？據北市工務局統計，2017至今年9月，北市路基淘空案879件，包括今年發生南京西路、赤峰街8巷等大型天坑案。多名議員指出，工務局明明就有設置巡察員檢視全市路面，卻沒有預警天坑發生前徵兆，質疑成效不佳。新工處回應，已請廠商要保存巡察照片，比對每月道路變化，發現裂縫深度達3公分就會開挖檢查，今年底前會針對坑洞發生熱區，以透地雷達普查。

議員陳怡君說，台北市每個行政區有6名巡察員檢查路面，8米以上道路4天巡察1次、未滿8米7天巡察1次，但今年天坑事件都是無預警，不是里長發現、就是車輛經過後才通報早上路面凹陷、下午出現天坑，若有確實檢查，怎麼會事前都沒辦法察覺，希望台北不要變成「天坑之城」

議員王欣儀表示，民眾常抱怨道路不平，成為民怨所在，道路巡察機制包括路不平、坑洞或標線破損，理論都會透過巡察機制反映，卻沒看見成效，應精進改善。

工務局新工處長林昆虎說，雖然地質不會造成坑洞產生，卻會影響坑洞產生的後續發展，若地下為沙性土壤，發生漏水就會被淘空；地下若為黏土層就容易滑動，會有承載力不足問題。林表示，今年起將針對較易發生坑洞熱區，用透地雷達普查地下土壤狀況，以往都是被動處理，希望今年底前能把蒐集資料完，以利後續擬定預防策略。

對於議員質疑道路巡察沒落實？林昆虎指出，部分地下狀況不易從表面研判，目前已請廠商每次都要保存巡察照片，才能比對每個月的路面變化，盡量在坑洞發生前就把問題找出來。

林昆虎也說，市府現已要求巡察員，若發現深度超過3公分以上裂縫就要回報，會直接開挖查看路面下是否有地基被沖刷等問題；也會請各管線單位，尤其是自來水管、雨水管跟衛工管，可能會把土壤帶走的管線，會求單位提供檢修資料，確認是否造成路面危機，並以透地雷達了解路面下狀況。