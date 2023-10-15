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信仰融入生活 獲52家土地公廟加持的周曆手帳上市

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
盧俊辰（中）創作「智慧詩籤解答書手帳」，父母一同出席發表會，肯定兒子的才華。記者王慧瑛／攝影
盧俊辰（中）創作「智慧詩籤解答書手帳」，父母一同出席發表會，肯定兒子的才華。記者王慧瑛／攝影

台灣民間普及的土地公信仰，化為一本融入智慧籤詩解答書的手帳。新北市經發局推動「群眾募資輔導計畫」，選出13組團隊，其中荷拉瑪文創公司設計團隊走訪全台近百家土地公廟，經全台52家廟宇、156個以上聖筊同意，將52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本。今天發表會辦在板橋深丘福德宮，擲筊大賽吸引信徒同樂。

新北市經發局長何怡明說，新北群眾募資輔導計畫開辦3年，已輔導59組團隊上架募資平台，集資金額超過1.67億元。今年度針對科技與設計加值、文化與創意發展、社會與地方創生三大領域徵件，獲熱烈回響，許多團隊提出令人眼睛一亮的創意方案，以七、八年級團隊為主力的荷拉瑪文創公司，與宮廟網紅盧俊辰合作，鎖定台灣民間相當普遍的土地公信仰，設計出兼具傳統與創新的手帳。

荷拉瑪文創公司創辦林瑜均說，土地公文化是台灣民間重要資產，籤詩文字轉換成白話，更通俗易懂，也能引發共鳴，透過這本融入籤詩解答書的手帳，鼓勵年輕一輩親近土地公文化，也藉由詩籤解答讓生活增添智慧趣味。

今天發表會上，何怡明、教育局長張明文、青年局長邱兆梅、市議員林國春及金瑞龍等人都出席，盧俊辰的父母也從桃園來助陣，盧俊辰是師大美術系畢業，他說，宮廟是他成長記憶的一環，發揮美術專長，將土地公神像畫在手帳本上，別具意義。

荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
新北市經發局長何怡明說，新北群眾募資輔導計畫開辦3年，已輔導59組團隊上架募資平台，集資金額超過1.67億元。記者王慧瑛／攝影
新北市經發局長何怡明說，新北群眾募資輔導計畫開辦3年，已輔導59組團隊上架募資平台，集資金額超過1.67億元。記者王慧瑛／攝影
新北市議員金瑞龍出席「智慧詩籤解答書手帳」發表會，稱讚這是一本具台灣特色的文創產品。記者王慧瑛／攝影
新北市議員金瑞龍出席「智慧詩籤解答書手帳」發表會，稱讚這是一本具台灣特色的文創產品。記者王慧瑛／攝影
盧俊辰（中）創作「智慧詩籤解答書手帳」，父母一同出席發表會，肯定兒子的才華。記者王慧瑛／攝影
盧俊辰（中）創作「智慧詩籤解答書手帳」，父母一同出席發表會，肯定兒子的才華。記者王慧瑛／攝影
板橋區深丘里長、深丘福德宮主委陳廉誠（左）展示「智慧詩籤解答書手帳」，右是繪圖者盧俊辰。記者王慧瑛／攝影
板橋區深丘里長、深丘福德宮主委陳廉誠（左）展示「智慧詩籤解答書手帳」，右是繪圖者盧俊辰。記者王慧瑛／攝影
今天發表會辦在板橋深丘福德宮，擲筊大賽吸引信徒同樂。記者王慧瑛／攝影
今天發表會辦在板橋深丘福德宮，擲筊大賽吸引信徒同樂。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊走訪全台近百家土地公廟，經全台52家廟宇、156個以上聖筊同意，將52尊土地公神像繪製於周曆手帳中。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊走訪全台近百家土地公廟，經全台52家廟宇、156個以上聖筊同意，將52尊土地公神像繪製於周曆手帳中。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
荷拉瑪文創公司設計團隊將全台52尊土地公神像繪製於周曆手帳中，成為獨一無二手帳本，今天發表會辦在板橋深丘福德宮，市府官員、民代都來見證。記者王慧瑛／攝影
板橋區深丘里長、深丘福德宮主委陳廉誠展示「智慧詩籤解答書手帳」。記者王慧瑛／攝影
板橋區深丘里長、深丘福德宮主委陳廉誠展示「智慧詩籤解答書手帳」。記者王慧瑛／攝影

土地公 林國春 群眾募資 信仰

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台灣宗教信仰多元為何不會發生大規模衝突？ 網：包容力強又想賺錢

52家土地公廟加持 籤詩解答書手帳出自一群年輕人創意

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