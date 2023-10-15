4年前也發生食物中毒 新北校長點出把關食安關鍵

基隆深美國小疑似營養午餐食物中毒，導致共有16名學生上吐下瀉。新北市2019年也曾接連發生2波食物中毒事件，導致共5校、279名學生身體不適，曾發生食物中毒的介壽國小校長林逸松說，他們是由中央餐廚供餐，現在會定時及不定時去抽查，且又有食安智慧監控中心，把關食安越來越有制度，對校方來說很方便。

新北市2019年曾在短短一個月內，連續發生2波食物中毒事件，導致介壽國小、文德國小、錦和高中、及人中學、崇林國中等5校，共279名學生身體不適，一度引發食安問題。後續市府2020年5月啟動食安智慧監控中心，要求團膳業者、校園自立午餐烹調過程，將食材烹煮溫度上傳至監控雲端，起鍋前需達85℃、青菜達75℃；此外，出車及到校時間也需回報，新北市102間自立午餐廚房、15家團膳工廠已納入監控。

介壽國小校長林逸松說，現在他們是與其他三校由中央餐廚供餐，不僅定時稽查，也會聯合其他學校去不定時去抽查，加上食安智慧監控中心，把關越來越有制度，對校方來說更有利且方便。林逸松也提到，季節變化時也容易讓食材變質，認為基隆深美國小應盡快釐清食物中毒的源頭，才知道如何應對。

全國中小學校長協會、新莊國小校長張信務則表示，基隆市府對於營養午餐出包事件，立馬將教育處長劉美蘭改調任參議，批評市府作為過於急躁、偏失。張說，當務之急應該先將孩子照顧好，比如新北市處理機制是先暫停有疑慮材料的供應，並啟動遞補供應商、轉知其它學校注意，再調查食物中毒可能的原因及來源，後續才檢討行政處理。

張說，基隆市府急於懲處教育處長、校長，不符比例原則，尤其將處長調參議與將校長列入成績考核委員會研議，將嚴重打擊基層教育士氣，無助於事件解決與改善未來防範措施。