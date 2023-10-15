新北明年最低生活費調幅創新高 中低收入戶數反降

新北市政府公告2024年新北市低收入戶與中低收入戶最低生活費，每人每月收入分別從1萬6千元調至1萬6400元、2萬4千元調至2萬4600 元，幅度2.5％創近年新高，但新北中低收入戶數卻呈微幅下降，社會局推測是家戶人數減少，分母變小所致。專家表示，現代家庭關係改變，法令應與時俱進，社會救助法現也有在討論修正，才能讓相關門檻條件更合理。

新北市府公告新北市低收入戶與中低收入戶最低生活費、家庭財產一定金額及無扶養能力家庭財產一定金額，其中低收入戶條件最低生活費為每人每月1 萬6400元，家庭財產動產金額每人每年不超過9萬元，不動產金額每戶不超過450萬元。

而中低收入戶最低生活費為每人每月不超過2萬4600元，家庭財產動產金額每人每年不超過13萬5000元，不動產金額每戶不超過650萬元。

新北市社會救助科代理科長郭宏昇表示，本次調整幅度2.5％是創近年新高，調整幅度主要是根據2024年消費與通膨指數調整，雖然數字會浮動，但預估落在2.5％，才會在最低生活費部分同步調整，希望能夠符合民眾實際生活情形。

新北市低收入戶、中低收入戶去年約有1萬8500戶、中低收入1萬136戶，雖然每年都有調整最低生活費，但戶數卻是持續呈現微幅下降趨勢，今年低收入戶維持1萬8500戶左右，但中低已跌破萬戶目前約9700戶左右。

郭宏昇指出，戶數呈現下降推測是獨戶人數變多，也可能因少子化議題導致家戶人數變少，因為低收與中低收入戶是根據家戶財產平均去計算，分母變小，就可能導致不符合資格。

不過郭宏昇強調，部分家庭雖不符合低收入戶資格，但不會讓有需求的民眾沒有福利資格，新北還有中低老人生活津貼、身心障礙者津貼等，資格就會較低收與中低收入資格寬。

中華民國老人福利推動聯盟祕書長張淑卿表示，現代社會家庭關係已有大幅度轉變，很多長者與子女親密程度不如以往，但根據《社會救助法》規定，連嫁出去的女兒、甚至久未聯絡的子女收入都會被併入計算，導致很多獨老難以達到相關社會救助條件。

張淑卿說，目前要免除計算，需經過法院判決免除全部扶養義務或部分扶養義務，對薄公堂的條件嚴苛，也可能變相逼子女在法律上棄養，確實已經不符合時代潮流，現在也有很多民間團體在討論修法，才能讓社會救助真正達到符合實際情形。